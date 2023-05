“Pronto”: Italiano al Napoli, arriva l’annuncio definitivo

Le ultime dal futuro di Italiano alla finale di Coppa Italia Fiorentina-Inter in programma questa sera allo stadio Olimpico di Roma

“È una partita da tripla”. Così Michele Serena in diretta a Tv Play sulla finale di Coppa Italia tra Fiorentina e Inter di scena stasera allo stadio ‘Olimpico’.

“Mi aspetto di tutto – ha aggiunto il doppio ex – l’Inter è una squadra più fisica, ma la Fiorentina ha valori tecnici importanti e può metterla in difficoltà”.

“Quali giocatori della Fiorentina devono temere i nerazzurri? Ce ne sono tanti. Castrovilli, Bonaventura, Nico Gonzalez, Ikone… Insomma, Italiano ha delle cartucce da sparare. Ma lo stesso, ovviamente, si può dire di Inzaghi”.

“Dopo questa finale, si andranno a giocare due finali importantissime che daranno motivazioni straordinarie. Ma stasera le due squadre saranno focalizzate solo su questa partita. Ben venga il fatto che ci sarà subito la possibilità di rifarsi”.

GIUDIZIO SU INZAGHI – “Il percorso di Inzaghi quest’anno è più che buono. Abbiamo sotto gli occhi le 12 sconfitte in campionato, però l’Inter ha già vinto una coppa (la Supercoppa italiana, ndr) ed è in finale di Champions. La stagione è, quindi, molto positiva”.

ITALIANO IN UNA BIG – “Italiano pronto per una piazza come Napoli? Assolutamente sì, perché Vincenzo è già da anni che sta facendo bene, che lotta per le primissime posizioni. Più di questo cosa deve fare? Ma la Fiorentina, con Commisso, è destinata a crescere anno dopo anno”.