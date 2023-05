Pirlo-Karagumruk, rottura improvvisa: “Noi senza obiettivi”

Termina in anticipo l’avventura dell’ex tecnico della Juventus sulla panchina del club turco, ecco il commento a caldo del portiere e capitano italiano

A seguito della conclusione del rapporto di lavoro con la vecchia dirigenza della Juventus nell’annata 2021-2022, Andrea Pirlo ha trascorso un anno sabbatico lontano dai terreni di gioco e dai riflettori per concentrarsi maggiormente sugli affetti e la sua preparazione individuale manageriale. Una sorta di strategia utile e dilettevole, volta anche a tornare sul panorama calcistico internazionale con maggiori convinzioni rispetto al passato.

E infatti la scorsa estate era giunta la notizia ufficiale della sua annessione al progetto del Faith Karagumruk, club turco di Super Lig, ove figurava già il portiere italiano Emiliano Viviano da un paio di stagioni. La fase di ambientamento è stata piuttosto serena, eppure la sua prima annata in Turchia non è culminata con moltissime note positive. Anzi, stando ai recenti risultati di squadra, il club aleggia lungo la cinta mediana della classifica senza primeggiare sul resto delle pretendenti. Questo ha inevitabilmente destato le attenzioni della dirigenza che ha dunque deciso, di comune accordo con il tecnico, di convolare verso la rescissione consensuale anticipata.

Finale anticipato per Pirlo, Viviano a TvPlay: “Separazione serena”

Pirlo non è più il responsabile tecnico del Karagumruk e il primissimo commento a caldo è giunto proprio dallo stesso connazionale Emiliano Viviano, nel corso della trasmissione in diretta streaming sul canale Twitch ‘TvPlay‘.

“Non si tratta di un esonero. Semplicemente non avrebbe continuato ad allenare qui il prossimo anno. Sia lui che la società devono infatti iniziare a preparare la prossima stagione nel migliore dei modi. Non si può dire che ci sia stata una sconfitta fatale oppure siano mancati i risultati. Mancano tre partite al termine e non abbiamo obiettivi: siamo salvi, ma al tempo stesso non abbiamo le carte per raggiungere l’Europa. Quindi la separazione è stata del tutto serena“, ha dichiarato l’esperto portiere.

Un altro dettagli esclusivo è poi trapelato: “Gli ho chiesto quali programmi abbia per il futuro, mi ha detto che non ha nessuna squadra dietro di sé. È anche aperto a nuove avventure estere, preferisce più un progetto che una piazza importante“.