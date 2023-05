Pirlo-Karagumruk: il comunicato è UFFICIALE

Svolta in merito al futuro Andrea Pirlo sulla panchina del Fatih Karagumruk: c’è il comunicato ufficiale

Andrea Pirlo non sarà più il tecnico del Fatih Karagumruk. L’ex allenatore della Juventus lascia dunque la società turca, in anticipo rispetto alla fine del campionato.

Non un esonero, vista anche la tranquilla posizione di classifica (la squadra è nona in campionato) a tre giornate dalla fine, ma un semplice addio anticipato. Il club di Istanbul non era infatti intenzionato a proseguire con Pirlo in panchina anche nella prossima stagione e ha lasciato libero il tecnico per permettere di programmare al meglio il futuro.

Questo il comunicato diramato dal club:

“Avevamo già deciso di non continuare con mister Pirlo nella prossima stagione e gli abbiamo concesso il permesso di lasciare subito il club per permettere di programmare il futuro. Siamo felici del tempo trascorso insieme, lo ringraziamo e gli auguriamo il meglio per il futuro”.