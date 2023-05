Nuovo terremoto Juve: “Via dal campionato italiano”

Dopo i dieci punti di penalizzazione per il caso plusvalenze, potrebbero arrivare nuove sanzioni per il club bianconero

Potrebbero non essere finite le brutte notizie in casa Juventus. Dopo la nuova penalizzazione inflitta da parte della Corte Federale d’Appello pari a 10 punti in classifica, il club bianconero potrebbe andare incontro a nuove sanzioni legate al filone che fa riferimento alla manovra stipendi.

Da non sottovalutare, poi, la possibile stangata in arrivo da parte dell’Uefa che potrebbe decidere di punire la Juventus con un’esclusione dalle coppe almeno per una stagione. Uno scenario che ovviamente andrebbe a complicare i piani futuri del club, soprattutto in fase di programmazione sul mercato.

Ad oggi, ad esempio, non è chiaro se la società bianconera avrà l’opportunità di disputare le coppe per la prossima stagione, in attesa che si chiuda anche il campionato. La formazione di Allegri dovrà infatti vedersela prima con il Milan per poi chiudere all’ultima giornata contro l’Udinese, anche se le chance di riuscire a rimontare in classifica e rientrare tra i primi quattro posti rimangono davvero remote.

Cruciani avvisa la Juve: “Va considerato addio al campionato italiano”

Del futuro della Juventus ha parlato Giuseppe Cruciani, intervenuto sul canale Twitch di ‘Juventibus’ per commentare le recenti vicende giudiziarie che hanno coinvolto il club bianconero.

Il noto giornalista ha prospettato uno scenario al limite per il club bianconero: “Con che spirito uno fa la campagna acquisti sapendo che anche se vinci il campionato non farai la Champions League. Essendo di fronte ad una situazione del genere, secondo me la Juventus deve prendere in seria considerazione tutti gli organi di giustizia ordinaria, nonché una minaccia seria che è quella di non far più parte del campionato italiano. Quella secondo me è una cosa seria, che va fatta e che sicuramente avrebbe un effetto positivo dal punto di vista della società, del compattamento dei tifosi verso la società. E’ una mossa forte, ma questa possibilità deve essere messa sul piano”.