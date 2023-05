Mancini bis: convocazione UFFICIALE in Nations League

Il calciatore, prelevato dal campionato brasiliano, potrebbe fare il suo esordio nella fase Final Four della competizione europea di riferimento

A seguito della sorprendente vittoria della finale dell’Europeo contro gli storici rivali dell’Inghilterra, la Nazionale Italiana ha subito una lenta involuzione culminata con la mancata partecipazione alla scorsa edizione del Mondiale in Qatar.

Un risultato certamente deludente, ma comprensibile: il processo di ricambio generazionale, a detta dello staff di Coverciano, non è ancora completo e molto altro tempo dovrà passare prima che i primi effetti positivi possano essere messi in luce. Intanto però l’impegno da parte degli uomini a disposizione di Roberto Mancini non manca affatto e un barlume di speranza s’è visto già nelle prime sfide disputate in funzione delle Qualificazioni al prossimo Europeo grazie alla piacevole scoperta del centravanti italo-argentino Mateo Retegui. Autore di due reti in entrambe le sue primissime partite con indosso la maglia azzurra, il calciatore è soltanto una delle sorprese che il commissario tecnico vorrà riservare al popolo italiano per il prossimo futuro.

Come Retegui, Mancini ci vede lungo: nuovo terzino dal Brasile

Pescare potenziali candidati ad un ruolo da protagonisti tra le file della Nazionale anche in paesi esteri non è un gesto deprecabile: anzi, è segno della forte inclusione e dell’avvento dell’italianizzazione anche al di fuori del territorio locale.

Stando al comunicato ufficiale diramato dal club brasiliano del Vasco da Gama, il terzino sinistro Lucas Piton sarà a disposizione di Mancini in vista della Final Four di Nations League in programma tra qualche settimana nei Paesi Bassi.

L’esordio potrebbe arrivare contro i rivali spagnoli il 15 giugno, durante il quale potrebbe essere chiamato a dare sfoggio della sua tecnica individuale, delle doti da assist-man e di una buona dedizione in fase di ripiegamento. Il tutto servirà non soltanto a farlo crescere in un contesto totalmente nuovo e di grande spessore, ma anche per testare con mano il suo apporto nel meccanismo azzurro. Da lì potrebbe dipendere il suo futuro nella Nazionale maggiore, dall’alto dei suoi 22 anni e un passato tra le file del Corinthians.