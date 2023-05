L’indizio ufficiale fa volare la Juve: 44 milioni subito

Il futuro di Dejan Kulusevski non è ancora ufficialmente definito, eppure è spuntato un indizio importante su ciò che potrebbe accadere

La Juventus è alle prese con un finale di stagione a dir poco disastroso con gli obiettivi che sono scivolati quasi tutti via dalle mani. Dopo la penalizzazione e il ko di Empoli la qualificazione Champions sembra un’utopia, e il club dovrà poi anche fronteggiare le conseguenze della manovra stipendi.

Un’annata flop quindi per i bianconeri che fa il paio con quella dello scorso anno. Il primo biennio di gestione Allegri non ha prodotto i dividendi sperati, ed il club dovrà quindi iniziare a lavorare su quelle che saranno le prossime mosse del futuro. Tra entrate ed uscite non mancheranno sorprese, ed andranno prese decisioni anche sui calciatori in prestito che potrebbero fare rientro a Torino, per restare oppure in attesa di nuova destinazione. Da calciatori come Arthur e Zakaria, che hanno giocato pochissimo al Liverpool e al Chelsea, passando per la situazione di Dejan Kulusevski che al Tottenham è ben diversa. Al netto delle enormi problematiche di squadra, seppur meglio l’anno scorso, il suo rendimento non è stato malvagio, e la permanenza a Londra è possibile.

Calciomercato Juventus, l’indizio sul futuro di Kulusevski: resterà al Tottenham

Kulusevski infatti potrebbe tranquillamente rimanere ancora al Tottenham, nonostante i risultati totalmente negativi della squadra un tempo allenata da Antonio Conte. Col tecnico italiano lo svedese ha avuto il suo miglior rendimento, soprattutto nei suoi primi sei mesi di Spurs quando mise a referto ben 5 gol ed 8 assist in Premier.

Numeri in calo quest’anno, e a dispetto dell’addio di Conte, l’ex centrocampista juventino potrebbe rimanere ancora. Secondo quanto evidenziato da ‘Football London’ il prestito di Dejan Kulusevski dalla Juventus dovrebbe essere reso definitivo e a tal proposito, non appare un caso che l’immagine del jolly svedese sia stata utilizzata per il materiale promozionale della trasferta estiva dei londinesi in Thailandia, in occasione dell’amichevole contro il Leicester.

L’indizio arriva quindi dallo stesso Tottenham, che al netto dei tantissimi cambiamenti che si prospettano all’orizzonte, dovrebbe ancora ripartire anche dal calciatore ex Juventus. Sul calciatore c’è facoltà di riscatto o obbligo del Tottenham al quarto posto (sfumato) e al 50% presenze per 45’ in Premier (questo concretizzatosi, in quanto ne ha giocate 24 per oltre 45 minuti), il tutto per 35 milioni fissi più 9 di bonus. Un totale di circa 44 milioni.