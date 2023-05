Handanovic titolare contro la Fiorentina: si tratta il rinnovo con l’Inter

Il portiere sloveno sarà tra i pali dal 1′ nella notte di Coppa Italia: il contratto, in scadenza il 30 giugno, non è ancora stato rinnovato. Ma oggi potrebbe essere la serata definitiva per decidere il suo futuro

Dopo gli otto cambi contro il Napoli in campionato, l’Inter torna a indossare gli abiti della titolarità per la notte di Coppa Italia contro la Fiorentina. Fra gli 11 titolarissimi scelti da Simone Inzaghi, però, spunta anche il nome di Samir Handanovic.

Il portiere sloveno, scontata la squalifica rimediata nella semifinale di andata contro la Juventus, dovrebbe partire dal 1′ per difendere i pali della porta nerazzurra. Per Handanovic, che veste la maglia dell’Inter dal 2012, c’è l’opportunità di vincere questa sera il quinto trofeo con i nerazzurri. Oltretutto da capitano.

È forse questo il motivo per cui Inzaghi ha deciso di schierare lui e non André Onana in una serata così importante, in una delle serate chiave per la permanenza del tecnico (che viste anche le dichiarazioni di Marotta sembra ormai sicura al 100%, ma mai dare nulla per scontato) e che può diventare una serata chiave anche per la permanenza del portiere.

Samir Handanovic, 39 anni il 14 luglio, ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2023 che non è ancora stato rinnovato. Con la vittoria di stasera si potrebbe trattare la permanenza dello sloveno a Milano, ma eventualmente con uno stipendio ribassato. L’idea del club sarebbe quella di passare dagli attuali 2,5 milioni di euro annui a 1,5. Ma se ne discuterà dopo la finale di questa sera.

Da Onana ad Handanovic, rivoluzione in porta

L’addio di Onana destinazione Chelsea sembra essere al momento più che una possibilità. I Blues hanno ribadito il loro interesse e la loro volontà di avere il portiere camerunense all’interno della propria rosa.

A fronte di un’offerta irrinunciabile, viste anche le difficoltà economiche dell’Inter, i nerazzurri potrebbero non tirarsi indietro. E non vogliono farsi trovare impreparati. Ecco perché Marotta e Ausilio hanno già un appuntamento con l’Empoli. Guglielmo Vicario, infatti, è il primo candidato a sostituire Onana in caso di partenza.

Un portiere giovane e italiano, due caratteristiche su cui Zhang & Co. stanno cercando di costruire l’Inter del futuro.