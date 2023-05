Espulsione cancellata: niente squalifica per Vinicius

Dopo quanto accaduto in Valencia-Real Madrid, Vinicius non è stato squalificato, nonostante l’espulsione: la decisione

Niente squalifica: il Comitato di Competizione della Federazione spagnola ha deciso di non sanzionare Vinicius dopo l’espulsione ricevuta in Valencia-Real Madrid.

La partita è stata caratterizzata da insulti nei confronti del brasiliano che ha chiesto all’arbitro di interrompere il match fin quando l’autore degli insulti contro di lui non fosse cacciato dallo stadio. Alla ripresa del match, lo stesso Vinicius è stato espulso per aver colpito Hugo Duro, lasciando il terreno di gioco nuovamente preso di mira da insulti razzisti.

La decisione è arrivata perché al direttore di gara, il responsabile della Var non ha mostrato tutte le sequenze utili a giudicare il comportamento del calciatore del Real. Duro, infatti, prima di essere colpito, ha preso Vinicius per il colpo, immagini che però il direttore di gara non ha potuto esaminare.

Da qui la decisione di non squalificare Vinicius, mentre per gli insulti ricevuti è stata disposta la chiusura della curva Mario Kempes per cinque turni e una multa di 45mila euro al Valencia.