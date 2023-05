DIRETTA finale Coppa Italia, Fiorentina-Inter 1-0 | Sblocca subito Nico Gonzalez! – LIVE

Le doppie finaliste Fiorentina e Inter si affrontano per decretare la vincitrice della Coppa Italia 2022/23

È tutto pronto allo Stadio Olimpico di Roma per la finale di Coppa Italia, Fiorentina-Inter. Le due squadre si troveranno di fronte per giocarsi la prima delle due finali che le vedranno impegnate nei prossimi giorni, rispettivamente in Conference e Champions League.

Reduce dalla sconfitta in casa del Napoli, la squadra allenata da Simone Inzaghi dovrà fare a meno dell’infortunato Henrikh Mkhitaryan, che spera di recuperare per la finale di Istanbul contro il Manchester City. Rosa praticamente al completo, invece, per Vincenzo Italiano. Rispetto alla trasferta in casa del Torino, il tecnico gigliato ritrova Sofian Amrabat e Nico Gonzalez, oltre a Giacomo Bonaventura che era squalificato nell’ultima giornata di campionato.

Un rientro importante anche a livello di cabala, visto che è stato proprio l’ex centrocampista del Milan a regalare l’ultima vittoria toscana contro la squadra nerazzurra a San Siro. In generale, negli ultimi cinque precedenti tra le due squadre, il bilancio arride all’Inter con tre vittorie, un pareggio e una sola sconfitta. L’ultimo precedente in Coppa Italia risale al 13 gennaio del 2021 e vide trionfare i nerazzurri per 2-1. Calciomercato.it seguirà la Finale di Coppa Italia in tempo reale.

Finale Fiorentina-Inter, formazioni ufficiali e dove vederla in TV

In programma mercoledì 24 maggio alle 21, Fiorentina-Inter sarà trasmessa su Canale 5. Ecco le probabili formazioni:

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Amrabat, Castrovilli; Ikoné Bonaventura, Gonzalez; Cabral. Allenatore: Italiano.

INTER (3-5-2): Handanovic; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Dzeko, Lautaro. Allenatore: Inzaghi.