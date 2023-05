Dalla finale alla Juve: scelto l’erede di Allegri

L’allenatore toscano potrebbe dire addio alla panchina bianconera nonostante i due anni di contratto a disposizione

Rimane ad oggi un rebus quello che sarà il futuro di Massimiliano Allegri alla Juventus. Da parte della dirigenza bianconera filtra ancora parecchia fiducia nei confronti dell’allenatore toscano che, nonostante il rendimento deludente evidenziato tra Champions ed Europa League, in una stagione travagliata si troverebbe comunque al secondo posto in campionato senza penalizzazione.

La brutta sconfitta rimediata ad Empoli nell’ultimo turno ha chiaramente complicato le chance di qualificazione diretta alla prossima Champions League. Una prestazione inevitabilmente condizionata dall’esito dell’udienza presso la Corte Federale d’Appello che ha portato alla nuova penalizzazione pari a 10 punti in classifica, comunicata al club bianconero appena pochi minuti prima del fischio d’inizio del match del Castellani.

Se da parte della società vi sarebbe l’intenzione di andare avanti in panchina con Allegri, legato alla Juve da altri due anni di contratto, dello stesso parere non sono certo i tifosi, i quali invece da tempo invocano un addio del tecnico toscano. Qualora a fine stagione si dovesse realmente arrivare ad un divorzio definitivo tra le parti, non mancherebbero di certo i pretendenti per la guida della formazione bianconera.

Dalla finale alla Juve: i tifosi vogliono Italiano

Nella giornata in cui si celebra la finalissima di Coppa Italia tra Inter e Fiorentina all’Olimpico di Roma, una menzione va all’artefice del grande percorso dei viola, Vincenzo Italiano.

L’allenatore, dopo aver centrato la qualificazione in Conference League al suo primo anno a Firenze, in quest’ultima stagione non ha fatto altro che confermare il proprio talento in panchina. Qualità che non sono passate inosservate agli occhi delle big, su tutte a club come Napoli e Juventus che in estate potrebbero cambiare allenatore. Così, nel sondaggio di quest’oggi, su Calciomercato.it è stato attenzionato proprio il futuro del tecnico viola.

Il 50% dei tifosi che hanno risposto al quesito su Telegram, vedrebbe Vincenzo Italiano come nuovo allenatore della Juventus in caso di esonero di Allegri. Staccato invece il Napoli, scelto al secondo posto con il 24% dei voti. Al 16% l’opzione Roma, mentre all’ultimo posto il Milan con il 10%.