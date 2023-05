Brahim Diaz dal Milan alla Juventus: scambio più soldi

Brahim Diaz potrebbe lasciare il Milan per approdare alla Juventus: scambio più soldi per il trequartista spagnolo

Una stagione a corrente alternata per Brahim Diaz, protagonista in chiaro-scuro dell’annata del Milan. Del trequartista spagnolo si ricordano le giocate che hanno consentito, sia in campionato che in Champions, di battere il Napoli scudettato, ma anche l’errore sotto porta nella semifinale di ritorno contro l’Inter che avrebbe potuto cambiare le sorti del derby.

Su questo dovrà riflettere il Milan a fine stagione per decidere se esercitare il diritto di riscatto o meno: a giugno, infatti, scadrà il prestito biennale dal Real Madrid e l’accordo stipulato prevede l’esborso di 22 milioni di euro per farlo diventare a tutti gli effetti un calciatore rossonero. Una cifra che Maldini non vorrebbe spendere e per questo sta lavorando ad uno sconto, anche se nelle ultime settimane il club italiano si è comunque avvicinato alla cifra pattuita.

L’idea è di confermare Brahim Diaz in rosa, ma bisognerà trovare un accordo con il Real Madrid ed intanto spunta un’altra possibilità che taglierebbe fuori dai giochi proprio il Milan. Il 23enne potrebbe finire alla Juventus all’interno di uno scambio.

Calciomercato Milan, Brahim Diaz alla Juve: scambio con Vlahovic al Real Madrid

Il futuro di Brahim Diaz è ancora tutto da scrivere e potrebbe essere ancora in Serie A ma con una maglia diversa da quella rossonera. A parlarne è ‘elnacional.cat’ che racconta di una proposta che il Real Madrid potrebbe presentare in estate alla Juventus.

I blancos sono alla ricerca di un attaccante centrale per affiancare Benzema il prossimo anno e poi sostituirlo nel futuro. Il nome, tra i ‘prendibili’, in cima alla lista di Florentino Perez è quello di Dusan Vlahovic che potrebbe lasciare la Juventus a fine stagione. Da Madrid però non hanno intenzione di andare oltre i 50 milioni di euro, una cifra non sufficiente a tentare la Juventus.

Qui entra in scena Brahim Diaz: il trequartista, per età e caratteristiche, potrebbe essere un profilo interessante per la squadra bianconera. Ecco allora che il Real Madrid potrebbe provare a imbastire uno scambio: l’attuale milanista a Torino, insieme ad un conguaglio di circa 50 milioni, con Vlahovic al ‘Bernabeu’. Una ipotesi che potrebbe accontentare tutti… tranne il Milan.