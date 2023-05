Allegri nuovamente ‘mandato‘ via: “Campionato della Juventus fallimentare”

Juventus, il futuro di Max Allegri continua a tenere banco e a calamitare l’attenzione mediatica. L’annuncio ai microfoni di TV PLAY

Notte fonda per la Juventus. Dopo l’eliminazione dall’Europa League per mano del Siviglia, infatti, è arrivata la sentenza della Procura Federale che ha inflitto la penalizzazione di 10 punti. Inoltre è arrivata anche la debacle di Empoli che ha contribuito a rimettere in discussione il futuro di Max Allegri.

Legato alla “Vecchia Signora” da un contratto in scadenza nel 2025, Allegri potrebbe pagare carissimo la seconda stagione conclusa senza trofei. Al di là delle oggettive difficoltà riscontrate in un’annata che definire atipica sarebbe solo ed esclusivamente un eufemismo, la proprietà bianconera avrebbe cominciato serie valutazioni sul futuro del tecnico livornese. Non è infatti piaciuta l’involuzione negli ultimi mesi, con una squadra che sembra aver mollato definitivamente la presa. Non è un caso che l’attenzione mediatica sia ora calamitato dal nome dell’eventuale erede di Allegri.

Juventus, Vierchowod non risparmia critiche ad Allegri: “Fallimentare”

Sono ore bollenti in casa Juve. Oltre alla posizione di Allegri, infatti, c’è anche la scelta del prossimo DS che potrebbe portare a colpi di scena importanti nel corso dei prossimi giorni. Il nodo più stringente, però, è diventato quello dell’allenatore: e chissà che le voci relative al possibile approdo all’ombra di Giuntoli non abbiano risvolti importanti anche sul futuro di Allegri. Della situazione relativa all’attuale tecnico della “Vecchia Signora” ha parlato anche Pietro Vierchowod.

Intervenuto ai microfoni di calciomercato.it in onda sul canale Twitch di Tv Play, Vierchowod ha espresso il suo punto di vista in merito alla gestione (erronea secondo il suo punto di vista) del caso Allegri. Ecco quanto riferito: “Ho sempre detto che avrei cambiato cambiato allenatore, il campionato è stato fallimentare. Lasciamo perdere le questioni extracalcistiche, anche se la Juventus è stata trattata male. Ho letto l’intervista del presidente del CONI Malagò che ha detto che si farà una legge apposta per non falsare il campionato. Allegri ha delle grosse colpe. Sono d’accordo con chi dice che l’allenatore andava cambiato“.