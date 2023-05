Stadio del Sassuolo: prezzi, posti migliori e come arrivare al Mapei Stadium

Il Mapei Stadium – Città del Tricolore è l’impianto sportivo in cui il club di calcio US Sassuolo gioca le partite casalinghe di campionato e di coppa.

Il Sassuolo è il tipico esempio di squadra di calcio che sa trovare un equilibrio e uno spazio nel massimo campionato nazionale, pur non potendosi annoverare tra i top club e non potendosi permettere acquisti dalle cifre spropositate.

Una gestione finanziaria responsabile e oculata, come risulta peraltro dall’ultimo bilancio pubblicato e reso noto alcune settimane fa, insieme a discreti risultati nel corso della Seria A, sono elementi che hanno reso finora i neroverdi una realtà calcistica da prendere come modello di riferimento per tutti gli imprenditori e/o investitori, che vogliono entrare nel mondo del calcio senza ‘avventurarsi’ in percorsi troppo rischiosi o arditi dal punto di vista dei costi.

Di seguito vogliamo considerare da vicino il club del Sassuolo, ma non dal punto di vista dei dati contabili o dei successi sportivi, bensì vedendo da vicino alcuni aspetti interessanti del suo impianto sportivo, il Mapei Stadium – Città del Tricolore. Ne indicheremo data di inaugurazione, il costo, ma capiremo anche come fare a raggiungerlo, dove mettersi per vedere al meglio le partite e dove dormire nelle vicinanze, nel caso il tifoso voglia passare magari più giorni in terra emiliana, per fare un giro turistico. Ecco tutti i dettagli.

Inaugurazione Stadio del Sassuolo: quando è stata?

Come appena accennato, lo stadio usato per le partite casalinghe della squadra di calcio del Sassuolo è il Mapei Stadium – Città del Tricolore. L’impianto a cominciare dalla stagione 2013/14 ospita le partite casalinghe del Sassuolo Calcio.

La sua nascita è relativamente recente. Sorto nell’area Nord di Reggio nell’Emilia nel 1994, l’impianto fu completato, inagurato ed aperto l’anno successivo. Alla sua inaugurazione, si presentò come uno stadio all’avanguardia nel panorama calcistico italiano e tuttora è tra i più moderni del paese.

Non solo. Nel sito web del club US Sassuolo si precisa che fu rilevato nel 2013 dalla Mapei, impresa titolare e principale sponsor del Sassuolo, e che fu costruito sulle orme dei modelli degli impianti inglesi di stadio, in modo da permettere a tutto il pubblico di avere un’ottima visibilità. L’impianto si trova oggi nel bel mezzo di un’area attiva dal punto di vista commerciale e ben collegata con la città in virtù delle linee di trasporto pubblico.

Come detto, da quasi dieci anni l’azienda Mapei è divenuta proprietaria dello stadio, per rigenerarlo e immetterlo all’interno di un progetto legato al territorio. Ricordiamo che Mapei non è di certo un nome qualunque, ma si tratta di un’azienda leader nel settore delle forniture per l’edilizia e dell’industria delle costruzioni. Si tratta di una realtà imprenditoriale nota per la sua innovazione, ricerca tecnologica e presenza globale nell’ambito delle costruzioni e, proprio per questo, il club di calcio del Sassuolo non ha potuto che beneficiare di questa sponsorizzazione.

Quanto è costato lo Stadio del Sassuolo – Mapei Stadium?

Il costo per la costruzione dello Stadio del Sassuolo è stato pari a circa 25 miliardi di lire, d’altronde stiamo parlando di un impianto edificato a metà degli anni ’90 del secolo scorso e quindi relativamente recente. Non sono mancati però i successivi interventi di ristrutturazione, e ci riferiamo specialmente a quelli avutisi sotto la gestione Mapei che, come abbiamo ricordato, è divenuta proprietaria dello stadio dal 2013.

La nuova proprietà ha intrapreso un esteso progetto di ammodernamento dello Stadio del Sassuolo, che negli ultimi anni ha cambiato volto e ha visto il susseguirsi di più interventi inerenti il campo di gioco (tra questi abbiamo la posa del manto in erba sintetica a bordocampo, l’estensione delle panchine e l’aggiunta di led pubblicitari). Ma è tutto lo Stadio del Sassuolo nel suo complesso ad avere beneficiato dei lavori di riqualificazione della struttura.

Sono stati ristrutturati e arredati gli spogliatoi e, in vista dello svolgimento dei campionati Europei Under 21 dell’estate del 2019, si è proceduto all’integrale rifacimento delle aree stampa, con una nuova tribuna con 108 posti a sedere e una nuova sala conferenze che può contenere oggi più di 80 addetti ai lavori.

Oggi la capienza totale attuale supera i 21mila posti tutti a sedere, e per un impianto come quello del Sassuolo è una cifra considerevole. Step chiave è stato senza dubbio il posizionamento del naming “Mapei Stadium” e l’inserimento del logo Mapei in veste di sponsor.

I lavori non finiscono qui e continueranno nel prossimo futuro, assicura la proprietà Mapei. Ecco perché, come indicato nel sito web US Sassuolo, si sta valutando la riqualificazione di tutte le aree hospitality nell’Area Palchi e nella Tribuna Autorità. Le novità nell’impianto non paiono dunque finite.

Esiste un museo del Sassuolo nel Mapei Stadium?

Ci si potrebbe altresì domandare se all’interno del Mapei Stadium – Città del Tricolore, sia presente anche un museo dedicato al club calcistico del Sassuolo, come già in altri impianti italiani. Ebbene, al momento la risposta è negativa, ma è vero che nell’impianto è pur presente uno spazio dedicato alla storia e alle memorabilia del club.

Inoltre, come detto sopra, non sono terminati gli interventi di rinnovamento e ammodernamento delle strutture e perciò potrebbero esservi novità in futuro anche da questo punto di vista. Inoltre non sono escluse affatto mostre ad hoc o eventi ed esposizioni legate alla storia di questo club che ha le sue origini risalenti al 1920.

Come arrivare allo Stadio del Sassuolo – Mapei Stadium in auto?

Coloro che intendono arrivare all’impianto con la propria automobile, debbono tener conto di queste indicazioni, fornite dallo stesso club all’interno del sito web ufficiale:

ai tifosi locali, ovvero quelli che provengono direttamente da Sassuolo e dalle altre direttrici, si consiglia l’ingresso in città dalla Tangenziale Nord – Uscita 4 (direzione via Morandi, via Gramsci). Utilizzando un navigatore satellitare non ci si può sbagliare;

(direzione via Morandi, via Gramsci). Utilizzando un navigatore satellitare non ci si può sbagliare; anche per quanto riguarda gli accreditati e i diversamente abili, è consigliato l’ingresso in città dalla Tangenziale Nord – Uscita 4 (direzione via Morandi, via Gramsci);

i tifosi ospiti invece faranno bene a servirsi dell’ingresso nella località dall’autostrada A1 – Uscita Reggio Emilia. In ogni caso il GPS ridurrà allo zero ogni possibile errore nel tragitto.

Dopo essere usciti dall’autostrada, il tifoso dovrà seguire le indicazioni per il Mapei Stadium, localizzato comunque nella zona industriale di Sassuolo, in Piazzale Atleti Azzurri D’Italia.

Vero è che durante le partite, specialmente quelle più importanti, potrebbe esserci un flusso di traffico molto consistente. Ecco perché é preferibile programmare il proprio viaggio con un margine di tempo adeguato e fare molta attenzione alle indicazioni della segnaletica stradale e del personale addetto, per arrivare nel più breve tempo all’area di parcheggio dedicata allo stadio – senza rischiare di entrare nell’impianto in ritardo.

Dove parcheggiare al Mapei Stadium?

Molto utile notare che nel sito web ufficiale del Sassuolo, la società di calcio dà moltissime informazioni utili su dove parcheggiare nei pressi dell’impianto. Dato l’ampio spazio circostante, non mancano di certo le possibilità di posteggiare l’auto per andare a vedere la partita.

Riportiamo di seguito l’elenco che il sito fornisce distinguendo tra tifosi locali e tifosi ospiti.

Parcheggi tifosi locali

P1 – Parcheggio LegaCoop-Unipol-Unieco (479 posti auto);

P2 – Parcheggio Centro Commerciale “Ariosto” (1612 posti auto);

P3 – Parcheggio Tribunale (810 posti auto)

P4 – Parcheggio via Cadoppi (215 posti auto)

P5 – Parcheggio via della Previdenza Sociale INPS (322 posti auto);

P6 – Parcheggio Piazzale Europa (810 posti auto);

P7 – Parcheggio riservato accreditati Sassuolo (600 posti auto – accesso esclusivamente tramite pass);

PH – Parcheggio tifosi diversamente abili accreditati (50 posti auto persone diversamente abili).

Parcheggi tifosi ospiti

P1 – Parcheggio Ente Fiera (distanza 2,4 km circa);

P2 – Parcheggio Ex Braglia (distanza 1,3 km circa);

P3 – Parcheggio I Petali (adiacente allo stadio) riservato agli Ospiti in Tribuna Est;

P4 – Parcheggio Via Felice Romano (500 posti, adiacente allo Stadio del Sassuolo – Mapei Stadium) riservato agli Ospiti in Tribuna Nord.

Presente nel sito del club anche una mappa ad hoc, visualizzabile in questa pagina e molto utile ad avere una immediata idea visiva delle opportunità di parcheggio nelle vicinanze.

Come si può agevolmente notare, dunque, le opportunità di parcheggio non mancano, ma si consiglia comunque di seguire con molta attenzione le indicazioni fornite, anche per arrivare con un po’ di anticipo ed avere la certezza di trovare posto per la propria auto.

Come arrivare allo Stadio del Sassuolo – Mapei Stadium in autobus?

Per quanto riguarda il servizio degli autobus, non mancano le alternative. Infatti, il tifoso che intende andare a vedere una partita del Sassuolo deve sapere che, nei giorni feriali e festivi, l’area adiacente al Mapei Stadium è raggiungibile con la linea urbana 5.

Inoltre, nei giorni feriali, l’area è raggiungibile altresì con le linee urbane 8 e 12 e con il minibù H. Si tratta di indicazioni pubblicate nel sito web del Sassuolo Calcio, molto esaustivo anche da questo punto di vista.

In ogni caso si precisa che per informazioni aggiornate su orari e percorsi, oltre che per eventuali e possibili modifiche, di riferimento è il sito web www.am.re.it

Come arrivare allo Stadio del Sassuolo – Mapei Stadium in treno?

Per chi viene da fuori città, una buona alternativa per raggiungere l’impianto è rappresentata dal treno. E, anche per lo spostamento su rotaia, il sito web del club neroverde dà degli utili suggerimenti ed indicazioni, che di seguito riportiamo.

Ebbene, chi arriva a Reggio Emilia in treno dalla Stazione Centrale (Piazzale Marconi) può arrivare all’impianto del Mapei Stadium a piedi percorrendo Piazzale Europa – CIM (raggiungibile con il sottopasso pedonale) o con la linea urbana 5.

In via alternativa, dalla stazione AV Mediopadana (via Città del Tricolore) il tifoso può raggiungere lo stadio a piedi percorrendo via Gramsci.

Ambo le soluzioni permettono comunque di arrivare tempestivamente all’impianto del Sassuolo, a patto di controllare sempre gli orari dei treni in anticipo, al fine di pianificare il proprio viaggio in modo accurato ed evitare contrattempi legati a cambi di orario dell’ultimo momento.

Come arrivare allo Stadio del Sassuolo – Mapei Stadium in aereo?

Chi viene da molto lontano potrebbe considerare l’opzione di assistere alla partita del Sassuolo arrivando in aereo. Ebbene, in questo caso per giungere al Mapei Stadium di Reggio Emilia in aereo occorre servirsi dell’aeroporto più vicino di Bologna e poi raggiungere Reggio Emilia con un treno per la stazione Centrale. In ogni caso si tratta di un tragitto tutto sommato breve.

Quale settore scegliere? I posti migliori

Lo Stadio del Sassuolo, pur essendo un impianto ristrutturato e moderno, resta comunque abbastanza piccolo e proprio questa sua caratteristica – insieme all’assenza della pista di atletica – rende godibile l’esperienza del tifo un po’ da tutte le posizioni. Tuttavia qualche puntualizzazione può essere fatta e, effettivamente, qualche posto migliore in cui mettersi, c’è.

Vero è che al Mapei Stadium – Città del Tricolore l’appassionato tifoso può scegliere tra più settori per vedere una partita di calcio. Come indica il sito web della squadra, l’impianto è diviso in tribune più un’area denominata ‘Palchi’. In particolare la Tribuna Nord è quella rivolta alla tifoseria ospite.

Tipicamente i settori più adatti a seguire bene le varie azioni di gioco sono quelli vicini al terreno di gioco, come la tribuna centrale o le tribune laterali nei loro posti più prossimi al campo. Si tratta di aree che offrono una vista privilegiata del terreno di gioco e consentono di non perdere alcun dettaglio delle giocate dei propri idoli.

Ma è chiaro che la scelta del settore è legata anche dalle preferenze soggettive di ciascun tifoso. C’è chi potrebbe gradire una prospettiva più ‘rialzata’ per avere una visione d’insieme dell’impianto e delle dinamiche di gioco. D’altronde lo stadio è piccolo e ben si comprenderebbe dunque questa scelta. In questa ipotesi i settori più alti delle tribune o la tribuna superiore potrebbero essere una ottima alternativa.

Quale settore scegliere? I posti da evitare

Se ci si chiede invece quali sono i posti da evitare, questi sono evidentemente i settori in cui la visibilità è ridotta o limitata, come ad es. gli angoli o i settori con ostacoli visivi, come pali della rete o strutture dello stadio stesso.

Se poi ci sono aree in cui si concentra la tifoseria organizzata, chi ama vedere le partite ma in un’atmosfera un po’ più tranquilla, rilassata e meno rumorosa, molto probabilmente preferirà evitarle. Pensiamo ad esempio alla tribuna dedicata appositamente al ritrovo dei tifosi della squadra ospite – la tribuna nord.

Dove dormire nelle vicinanze?

Chi intende seguire dal vivo una partita del Sassuolo e, magari, vuole anche fare un giro turistico nella zona, potrebbe valutare di passare un fine settimana nei pressi dell’area del Mapei Stadium, visitando la vicina città di Reggio Emilia.

Ebbene, come è facile intuire, le opportunità per prenotare una camera non mancano. Vediamone alcune, sia per quanto riguarda l’offerta di hotel, sia per quanto riguarda l’offerta di B&B.

3 opzioni di hotel

Nelle vicinanze del Mapei Stadium – Stadio del Sassuolo, abbiamo alcune interessanti opzioni di hotel, tra cui sicuramente le seguenti:

Hotel Europa, posto a pochi km dall’impianto e vicino al centro di Reggio Emilia, si tratta di un hotel che offre camere confortevoli e prezzi tutto sommato accessibili. Dispone anche di un bar e una reception attiva h24;

Hotel San Marco, attività situata nel centro di Reggio Emilia e a poca distanza a piedi dalla stazione ferroviaria. Presenta camere confortevoli, una colazione inclusa e un parcheggio gratuito adatto soprattutto a chi arriva in città in automobile;

Hotel Mercure Reggio Emilia Centro Astoria, distante anch’esso pochi minuti di viaggio dallo Stadio del Sassuolo, è un’altra alternativa valida con camere moderne, un ristorante e un centro fitness.

In ogni caso, è sempre preferibile controllare la disponibilità e le tariffe aggiornate degli alberghi, prima di effettuare una prenotazione. Importante altresì valutare la posizione della struttura rispetto alle proprie esigenze, sia in termini di prossimità allo stadio che di accessibilità ad altre attrazioni o servizi da visitare eventualmente.

3 opzioni di B&B

Per chi volesse un’esperienza diversa da quella del classico hotel, ecco alcune opzioni di Bed & Breakfast (B&B) localizzati a Reggio Emilia e, in particolare, nelle vicinanze del Mapei Stadium – Città del Tricolore:

B&B Il Vigneto, in zona settentrionale rispetto al centro di Reggio Emilia, presenta camere spaziose e confortevoli. Ha altresì un ampio giardino e di un parcheggio privato adatto a chi viene a vedere la partita in automobile;

B&B Il Mulino, localizzato a poca distanza dal centro di Reggio Emilia, è caratterizzato da camere confortevoli e una colazione inclusa. Si tratta di un’opzione accogliente e familiare rispetto ad un più ‘formale’ hotel;

B&B La Casa dei Cedri, anch’esso prossimo al centro di Reggio Emilia e non lontano dal Mapei Stadium, si tratta di un’attività caratterizzata da un’atmosfera tranquilla e rilassante. Presenta camere arredate con classe e una colazione abbondante;

In ogni caso, come già detto per gli hotel, è sempre preferibile controllare con buon anticipo la disponibilità e i servizi offerti prima di fare una prenotazione. Ovviamente andrà valutata anche la tariffa come anche le recensioni degli ospiti, in modo da avere un resoconto aggiornato sulla qualità e l’esperienza offerta da ciascuna struttura.

Costo biglietti Mapei Stadium

Un’altra domanda che tutti gli appassionati tifosi neroverdi tipicamente si pongono, attiene ai prezzi dei biglietti per le partite casalinghe del Sassuolo Calcio. Ebbene, rispondiamo che essi possono cambiare in base alla competizione, all’avversario, alla posizione nel campo e vari altri fattori. Si tratta di quegli elementi che rilevano per qualsiasi club di calcio.

In generale possiamo indicare che per le partite casalinghe dei neroverdi nel campionato di Serie A, i biglietti possono avere un costo medio che va dai circa 20 euro per i settori più economici fino a oltre cento euro per i settori più ambiti o le partite di maggior rilievo. Vero è comunque che i prezzi possono essere determinati anche in base ad eventuali offerte speciali, sconti per abbonati o tariffe ad hoc per bambini o anziani.

Anzi è chiaro che, come già succede per gli altri club di calcio, i prezzi dei biglietti non di rado sono oggetto di modifiche in base alle decisioni del club, alla disponibilità e alla domanda. Ecco perché ci sentiamo di consigliare di controllare con attenzione i prezzi specifici dei biglietti sul sito web ufficiale del Sassuolo o di contattare il club per avere informazioni aggiornate sui costi dei biglietti per le partite casalinghe giocate al Mapei Stadium.

Quanto costano gli abbonamenti?

Indicazioni non diverse possiamo riportare in riferimento agli abbonamenti, con cui un tifoso neroverde può vedere le partite casalinghe dell’intera stagione di Serie A della squadra del Sassuolo. Ebbene, anche i costi degli abbonamenti per vedere i match del Sassuolo dipendono evidentemente dalla competizione, dalla posizione nel campo e dalla durata dell’abbonamento.

A livello di stima e di indicazione generale dei prezzi degli abbonamenti, ricordiamo che per la stagione di Serie A, gli abbonamenti possono avere un costo che oscilla da qualche centinaio di euro per i settori più ‘economici’, fino a 700 euro e oltre per i settori premium. Sono previsti sconti per particolari categorie come gli under 16 ed ovviamente per il rinnovo abbonati. Si tratta comunque di prezzi abbastanza contenuti, specialmente se confrontati con quelli degli abbonamenti alle partite dei top club di Serie A.

Anche per quanto riguarda gli abbonamenti, i prezzi cambiano a seconda delle decisioni del club, della disponibilità e della richiesta della tifoseria. In ogni caso, è preferibile verificare i prezzi specifici degli abbonamenti sul sito web ufficiale del club del Sassuolo o contattare direttamente il club per avere informazioni precise sui costi degli abbonamenti per le partite casalinghe della squadra.

Ricordiamo infine che negli ultimi tempi il club del Sassuolo ha inteso fare degli omaggi speciali a tutti gli abbonati che parteciperanno ad un numero minimo di partite casalinghe di Serie A al Mapei Stadium, ma anche ha introdotto il pagamento a rate. Proprio così: acquistando l’abbonamento sul web è possibile compiere il pagamento in tre rate senza costi aggiuntivi per il tramite del conto PayPal.