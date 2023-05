Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 23 maggio

Da La Gazzetta dello Sport al Corriere dello Sport e Tuttosport: i titoli sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, martedì 23 maggio 2023

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, martedì 23 maggio 2023, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

”Juve un incubo”, così apre la Gazzetta dello Sport sul crollo dei bianconeri in campo contro l’Empoli e la penalizzazione di -10 in classifica. Allegri ora è settimo: “E’ uno stillicidio, la resa è mentale”. Lazio in Champions, adesso è fatta. Il Milan sale al quarto posto. Coppa Italia: Inzaghi riflessivo, Italiano spavaldo, le idee in finale.

L’apertura del Corriere dello Sport: “Sprofondo Juve”. Bianconeri travolti a Empoli e perdono 10 punti in classifica. Allegri dal secondo al settimo posto. E la Lazio fa festa: la Champions è sua. Frenata Roma, Mou furioso. Napoli, Lucio passa a Lucho. L’Inter contro tutta Firenze.

Anche Tuttosport dedica ampio spazio ai bianconeri: “Juve, che pena!”, Niente Europa al di là del -10: squadra umiliata a Empoli. Allegri furioso: “Uno stillicidio, mancanza di rispetto”. Radrizzani, blitz salva-Samp. Sanabria boom: e adesso il Toro vuole blindarlo.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri del 23 maggio 2023

In Spagna tiene banco sempre il caso Vinicius dopo gli insulti razzisti in Valencia-Real Madrid: “El mundo esta con Vinicius”, apre il quotidiano AS. In Francia si parla invece di mercato e di un altro brasiliano: “United en pince pour Le Ney”, con l’assalto del Manchester United per Neymar, vicino all’addio al PSG.