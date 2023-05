Quanti soldi ha Claudio Lotito? Il patrimonio del presidente della Lazio

Claudio Lotito è il presidente della Lazio; andiamo a vedere quanti soldi ha il numero uno del club biancoceleste.

La Lazio è la prima squadra della capitale e uno dei club più importanti per quanto concerne il massimo campionato italiano.

I biancocelesti hanno una storia di una certa rilevanza nonostante, dal punto di vista dei trofei, non siano tra le squadre più titolate in Europa.

Il presidente della Lazio è Claudio Lotito, un personaggio sicuramente iconico all’interno del mondo calcistico e con un rapporto particolare con i propri tifosi.

Una buona parte del popolo biancoceleste, infatti, non sembra apprezzare troppo Lotito che, però, ha dato una solidità economica importante alla Lazio.

Proprio dal punto di vista economico andiamo a vedere quanti soldi possiede il proprietario biancoceleste.

Patrimonio Lotito

Come abbiamo detto, Lotito è la figura principale del club biancoceleste; dal punto di vista economico, stando a quanto riportato da Money.it, il patron della Lazio non è tra le persone più ricche in Italia ma di certo non se la passa male.

Dobbiamo sottolineare come abbia due entrate; Lotito, infatti, guadagna sia dalla Lazio sia dal suo ruolo di senatore ma andiamo con ordine e iniziamo dal secondo aspetto.

Per quanto concerne il discorso politico, Claudio Lotito prende uno stipendio fisso superiore ai cinquemila euro a cui bisogna aggiungere varie voci che lo portano a guadagnare più di quattordici mila euro mensili.

Passiamo, ora, alla Lazio; in base quanto riferito da Calcio e Finanza, Lotito come presidente del club biancoceleste ha ricevuto (nella stagione 2021/2022) uno stipendio di seicento mila euro.

Concludiamo il discorso sottolineando un altro aspetto molto importante; secondo quanto riferito da Money.it, Claudio Lotito (in base alla dichiarazione di redditi dello scorso anno) ha un reddito poco superiore al milione di euro.

Possiamo, dunque, sottolineare come sia una persona sicuramente benestante e questo per via del suo doppio ruolo: presidente della Lazio e senatore.