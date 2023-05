Pioli ha un sogno per il Milan: il nuovo numero dieci dalla Serie A

Stefano Pioli ha un obiettivo chiaro per il prossimo mercato estivo: ecco il sogno sulla trequarti del tecnico del Milan

In attesa di definire la situazione di Brahim Diaz, il Milan va a caccia del nuovo trequartista per la prossima stagione. E c’è un nome che stuzzica più degli altri Stefano Pioli.

Maldini darà ancora fiducia a De Ketelaere, ma è evidente che serve un cambio di marcia in una delle zone nevralgiche dello scacchiere del tecnico parmense. Che, come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, sogna Sergej Milinkovic-Savic per la prossima stagione. Un anno fa era quasi impossibile l’assalto al serbo, mentre adesso c’è più margine considerando che il centrocampista al 99% lascerà la Lazio in estate. Milinkovic è in scadenza tra un anno e non rinnoverà il contratto con il club del patron Lotito. Il presidente biancoceleste sarà costretto così a metterlo sul mercato, con il Milan pronto a valutare un possibile affondo. SMS sarebbe perfetto per Pioli sulla trequarti: profilo di qualità, ma allo stesso tempo in grado di dare fisicità alla squadra.

Milan, il sogno si chiama Milinkovic: Lotito fa il prezzo

Lotito comunque non è disposto a fare chissà quali sconti, valutando 25-30 milioni di euro il cartellino del serbo.

Da capire quali saranno le intenzioni della proprietà milanista e della dirigenza, visto che un colpo alla Milinkovic non rientra nei canoni e nella politica del ‘Diavolo’. Le alternative al 28enne centrocampista della Lazio non mancano, a partire da Loftus Cheek che è in uscita dal Chelsea. Costo 25 milioni di euro e anche per lui contratto in scadenza tra un anno. Infine non tramonta Kamada, per il quale potrebbe preannunciarsi un duello col Napoli: il giapponese è meno fisico degli altri due, ma si libererà a parametro zero a giugno.