Inter, incontro prima della finale: affare in vista

L’Inter guarda già al mercato della prossima stagione: prima della finale, il summit per il primo affare estivo

La penalizzazione e la successiva sconfitta della Juventus ieri a Empoli hanno, di fatto, reso indolore per l’Inter la sconfitta contro il Napoli. Per blindare il piazzamento Champions in campionato, per i nerazzurri, sarà sufficiente, sabato sera, un pareggio nello scontro con l’Atalanta a San Siro.

Beneamata che come sappiamo è attesa nei prossimi giorni da altri appuntamenti cruciali su cui potrà concentrarsi maggiormente. Vale a dire, le due finali, quella di Coppa Italia di domani contro la Fiorentina, all’Olimpico di Roma, e quella di Champions League il 10 giugno a Istanbul. Un doppio appuntamento che ha rafforzato la posizione di Simone Inzaghi in panchina: da lui si ripartirà anche nella prossima stagione e a questo proposito il club sta già muovendo le sue pedine in termini di mercato. Le basi per i primi acquisti potrebbero essere messe già nei prossimi giorni.

Inter, ecco il primo colpo per il 2023/2024: appuntamento fissato

Da questo punto di vista, c’è già un appuntamento di una certa importanza, fissato a brevissima scadenza, per il primo mattone per la costruzione della ‘nuova’ Inter. E non a caso, forse, si parte dalle fondamenta.

I nerazzurri hanno infatti messo pesantemente nel mirino da tempo Guglielmo Vicario, portiere dell’Empoli che si è affermato a suon di prestazioni notevoli in questa stagione. Ed è già stato individuato come erede di Onana, che potrebbe essere ceduto per monetizzare: il Chelsea sembra fare particolarmente sul serio per il camerunense. Per l’attuale estremo difensore dei toscani, secondo la ‘Gazzetta dello Sport’, l’appuntamento si terrà prima della partenza dell’Inter per Istanbul. Al centro dell’incontro ci sarà con tutta probabilità la trattazione economica dell’affare: i nerazzurri hanno deciso e vogliono affondare il colpo, per mettersi al riparo da brutte sorprese ed evitare qualsiasi rischio relativo a inserimenti della concorrenza.