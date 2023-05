Allegri-Giuntoli è tutto deciso: “Uno solo alla Juventus”

La Juventus si prepara a chiudere una stagione ricca di problematiche dentro e fuori dal campo. Spazio anche al futuro con i nomi di Allegri e Giuntoli in ballo

Il poker rimediato ieri sul campo dell’Empoli rappresenta l’ennesimo passo falso importante di una stagione totalmente da dimenticare per la Juventus. I bianconeri hanno salutato in settimana anche il sogno Europa League, mentre ieri hanno anche incassato dieci punti di penalizzazione per il caso plusvalenze.

Sono quindi tante le delusioni fronteggiate quest’anno dalla squadra del criticatissimo Allegri, che è sempre nell’occhio del ciclone per quanto espresso sul campo dai suoi ragazzi nell’ultimo biennio. Zero titoli e una serie di flop che fanno riflettere anche sul futuro societario dopo il terremoto che è scattato all’interno del club nei mesi scorsi.

Servono figure di rilievo in società, ed una di quelle maggiormente accostate alla Juventus del futuro è quella di Cristiano Giuntoli. Il ds del Napoli è però legato contrattualmente con gli azzurri, e come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi, non manca l’atteggiamento ostruzionistico di De Laurentiis che ha detto allo stesso Giuntoli che accetterebbe di lasciarlo andare prima della scadenza prevista nel 2024 solo a condizione che vada all’estero. Va inoltre considerato che il ds azzurro è anche ‘bloccato’ da una clausola.

Calciomercato Juventus, Allegri o Giuntoli: lo scenario bianconero

È quindi in divenire la situazione in casa Napoli per Giuntoli, ma anche dalle parti di Torino restano interessati agli sviluppi, che di riflesso potrebbero anche coinvolgere la figura dello stesso Massimiliano Allegri.

Il destino dell’allenatore bianconero è quindi da esplorare, al netto di ancora due anni di contratto. A tal proposito un parere molto forte sulla questione arriva dal giornalista Luca Momblano, che a ‘TeleLombardia’ ha affermato nettamente: “Allegri e Giuntoli non lavoreranno insieme, o uno o l’altro…”.

Il collega esclude quindi uno scenario in cui Allegri e Giuntoli possano convivere alla Juventus, con un’eventuale scelta tra i due, con l’uno che andrebbe ad escludere sostanzialmente l’altro. Al netto di tutto andrà prima anche conclusa la stagione, con le ultime due giornate di Serie A.