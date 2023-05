Roma-Salernitana, la curva Sud si svuota nel primo tempo: il motivo

All’intervallo il settore caldo del tifo giallorosso era praticamente vuoto in segno di protesta per uno striscione non entrato allo stadio

Brutta Roma nel primo tempo del match contro la Salernitana. Nonostante i brividi finali tra il gol annullato a Ibanez e il rigore chiesto nel recupero, i campani conducono grazie al gran gol di Candreva al 12′. In uno stadio da oltre 64mila spettatori, però, qualcosa è successo anche sugli spalti. Già nei primi minuti di match, infatti, la curva Sud ha cominciato letteralmente a svuotarsi con i vari gruppi che progressivamente hanno abbandonato il settore caldo dei giallorossi.

Dai Boys ai Fedayn, nessuno striscione e pochissimi cori. Fino a che la Sud all’intervallo è diventata praticamente vuota. Il motivo è la mancata autorizzazione da parte delle autorità competenti a far entrare ed esporre uno striscione per Roberto Rulli, fondatore dei Fedayn. Così i membri dello storico gruppo del Quadraro hanno deciso di rimanere fuori, seguiti da tutti gli altri in segno di protesta e vicinanza dopo essere stati in silenzio per quasi tutto il primo tempo. Tra primo e secondo tempo applausi a scena aperta per le ragazze della Roma femminile, campioni d’Italia.