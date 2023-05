Probabili formazioni Empoli-Juventus: Allegri lascia due big fuori

La Juventus in campo questa sera al ‘Castellani’ contro l’Empoli: le ultime e le probabili formazioni del match valido per la 36° giornata del campionato di Serie A

La Juventus, in attese dal verdetto della Corte d’Appello federale sul procedimento plusvalenze, è impegnata questa sera sul campo dell’Empoli per il posticipo della 36° giornata del campionato di Serie A.

Saranno diversi i campi di Allegri rispetto al match di Europa League col Siviglia, che ha decretato l’eliminazione dei bianconeri. Out anche Fagioli, in mediana resta in dubbio Rabiot con Miretti pronto ad agire da collante tra le linee. In attacco spazio a Milik con Vlahovic in rimonta su Kean: inizialmente fuori Di Maria e Chiesa. Ballottaggio tra i pali con Szczesny (fanno discutere le scintille con Allegri) che dovrebbe comunque avere la meglio su Perin. Zanetti deve rinunciare invece al gioiello Baldanzi, impegnato al Mondiale Under 20 con gli Azzurrini: dietro Caputo spazio al trio formato da Akpa Akpro, Fazzini e Cambiaghi. Fari puntati su Vicario tra i pali, oggetto dei desideri anche della Juve sul mercato.

Serie A, Empoli-Juventus: le probabili formazioni

EMPOLI (4-2-3-1): Vicario; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Parisi; Bandinelli, Grassi; Akpa Akpro, Fazzini, Cambiaghi; Caputo. A disposizione: Perisan, Ujkani, Cacace, Haas, Stojanovic, Degl’Innocenti, Henderson, Guarino, Vignato, Pjaca, Piccoli. Allenatore: Zanetti

Indisponibili: de Winter, Walukiewicz, Baldanzi, Marin

Squalificati: –

Diffidati: Fazzini, Henderson, Bandinelli, Satriano

JUVENTUS (3-4-1-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Alex Sandro; Barbieri, Locatelli, Rabiot, Kostic; Miretti; Milik, Vlahovic. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Rugani, Riccio, Paredes, Iling-Junior, Sersanti, Di Maria, Chiesa, Kean. Allenatore: Allegri

Indisponibili: De Sciglio, Soulé, Bonucci, Pogba, Fagioli, Kaio Jorge

Squalificati: Danilo, Cuadrado

Diffidati: –

Arbitro: Ayroldi (sez. Molfetta); VAR: Doveri

Empoli-Juventus, dove vederla in Tv e il momento delle due squadre

Empoli-Juventus, match della trentaseiesima giornata del campionato di Serie A in programma questa sera allo stadio ‘Castellani’ alle 20.45, sarà trasmesso in streaming per gli abbonati alla piattaforma DAZN. La squadra bianconera deve dimenticare la cocente eliminazione dall’Europa League e arriva alla sfida da tre vittorie consecutive in campionato, ultima il 2-0 rifilato alla Cremonese. La Juve, in attesa del pronunciamento della Corte d’Appello Federale sul caso plusvalenze, è seconda in classifica alle spalle dei campioni d’Italia del Napoli. L’Empoli invece si presenta al match matematicamente salvo dopo l’1-1 della scorsa settimana sul campo del fanalino di coda Sampdoria. Nel prossimo turno la ‘Vecchia Signora’ incrocerà il Milan nel big match dell’Allianz Stadium, mentre i toscani saranno di scena nella trasferta di Verona.