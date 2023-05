Morata torna per 20 milioni: il sostituto arriva dalla Serie A

Alvaro Morata potrebbe lasciare l’Atletico Madrid in estate: l’undici di Simeone pesca dalla Serie A il sostituto

Nuovi rumors sulla Serie A per Alvaro Morata, accostato negli ultimi tempi nuovamente alla Juventus e al Milan.

Per lo spagnolo si tratterebbe della terza parentesi a Torino, prima volta invece in rossonero con il Dt Maldini alla ricerca di un’attaccante di livello e con un pedigree internazionale per rinforzare il reparto offensivo di Pioli. L’Atletico Madrid non ha ancora sciolto le riserve su Morata che non sarebbe incedibile per Diego Pablo Simeone in vista della prossima stagione. L’attaccante viene valutato circa 20 milioni di euro e su di lui ci sarebbe soprattutto l’interesse del Milan.

L’Atletico fa spesa in Italia: Simeone con l’addio di Morata

Con Morata via, l’Atletico potrebbe pescare proprio in Serie A il sostituto del classe ‘92 come scrive il portale ‘Fichajes.net’.

Un nome segnato in rosso nell’agenda della dirigenza dei madrileni sarebbe quello di Giovanni Simeone, che ritroverebbe così il papà nello spogliatoio dei ‘Colchoneros’. L’Atletico spera che il Napoli non riscatti il giocatore, sbarcato in Campania in estate dal Verona in prestito con diritto di riscatto. I campioni d’Italia avrebbero però l’intenzione di rilevare a titolo definitivo il cartellino del ‘Cholito’ per 12 milioni di euro, secondo l’accordo pattuito in estate con gli scaligeri. Se però il Napoli dovesse alla fine decidere a sorpresa di non riscattarlo, allora in quel caso l’Atletico Madrid potrebbe affondare il colpo per portarlo in Spagna.