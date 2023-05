Inzaghi, Lukaku e non solo: tutta la verità di Marotta

L’ad dell’Inter, Giuseppe Marotta, parla a tutto campo degli scenari di mercato nerazzurri: dal futuro di Inzaghi a quello di Lukaku

Dopo l’accesso alla finale di Champions League, una Inter con tante seconde linee e col pensiero proiettato alla finale di Coppa Italia ha ceduto il passo per 3-1 al ‘Maradona’ contro il Napoli neo scudettato. Un ko che accorcia la classifica in zona Champions ma che non pregiudica la posizione nerazzurra, né quella di Simone Inzaghi.

Sull’allenatore, si è espresso in termini lusinghieri l’ad interista Giuseppe Marotta, elogiandone l’operato in una intervista a ‘Radio Anch’io Sport’ su ‘Radio Uno’. “La valutazione su Simone Inzaghi è estremamente positiva, con la conquista della finale di Champions League – ha spiegato – E’ vero che c’è stato un momento in cui le cose non andavano bene, ma ha avuto la bravura di raddrizzare e condurre la stagione nel verso giusto. C’è piena fiducia in lui da parte del club”. Dichiarazioni che sanno di conferma per l’allenatore. Ma il dirigente ha rilasciato altre frasi interessanti sulle prossime mosse di mercato del club.

Inter, l’annuncio di Marotta su Lukaku e sui colpi in entrata

Nella sconfitta con il Napoli, uno degli aspetti positivi è stato l’ennesimo gol di Lukaku in un finale di stagione in crescendo, le reti salgono a 9 in campionato e 13 in stagione.

Ecco la situazione del belga descritta dalle parole di Marotta: “Non sappiamo ancora cosa succederà al Chelsea, il 30 giugno lui tornerà lì. Di sicuro vorrebbe restare con noi, stiamo alla finestra e vediamo cosa accadrà”. Per quanto concerne le mosse in entrata invece, l’ad ammette: “Frattesi o Scalvini? Parliamo di due giovani molto interessanti, ma ce ne sono anche altri. Sono seguiti anche da altri club, di certo gli abbiamo messo gli occhi addosso, ma le negoziazioni sono sempre complesse. In questo momento comunque siamo fermi”.