Inter col fiato sospeso: “Vogliono riportare Marotta alla Juve”

L’Inter conferma Inzaghi per la prossima stagione, mentre nuove indiscrezioni pongono l’attenzione su un eventuale e clamoroso addio dell’Ad Marotta

L’Inter cade a Napoli sul campo dei campioni d’Italia, con Inzaghi che ha optato per un ampio turnover dopo le fatiche di Champions e in vista della finale di Coppa italia contro la Fiorentina.

I nerazzurri hanno collezionato la dodicesima sconfitta in campionato, pagando a caro prezzo l’ingenuità di Gagliardini che ha lasciato i suoi in dieci uomini sul finire del primo tempo. Poco male comunque per l’Inter, che resta vicina all’accesso alla prossima Champions League a due giornate dal termine della Serie A. Non sembra in discussione neanche il futuro di Simone Inzaghi, riemerso dopo un periodo complicato prima della risalita in campionato. Il tecnico piacentino non ha mai deluso invece nelle coppe, incassando anche la fiducia del presidente Zhang per la prossima stagione. Anche lo stesso Inzaghi si è confermato in panchina dopo il vittorioso Euroderby col Milan: “Se resto? Assolutamente sì, ho un altro anno di contratto”.

De Maggio lancia la bomba: “Marotta potrebbe lasciare l’Inter”

A fine stagione le parti si vedranno per discutere di un eventuale rinnovo, considerando la politica dell’Ad Marotta che difficilmente inizia la stagione con un allenatore in scadenza.

Intanto Inzaghi negli ultimi tempi si è tolto qualche sassolino dalla scarpa, prendendosi la rivincita sui detrattori che ne avevano già tracciato il destino. Se Inzaghi va verso la permanenza, qualche nuvola si addenserebbe invece sul futuro a Milano di Beppe Marotta. Il dirigente varesino ha raggiunto la sua terza finale di Champions dopo le due collezionate nel 2015 e nel 2017 a capo della dirigenza della Juventus. E proprio sui bianconeri arrivano nuove voci di radiomercato su un possibile e clamoroso ritorno a Torino. A lanciare l’indiscrezione è Valter De Maggio: “Non sono così certo che Marotta rimanga all’Inter, potrebbe anche andare via – ha sottolineato il giornalista ospite alla trasmissione ‘Pressing’ – Mi giunge voce che qualcuno voglia riportarlo alla Juventus“. Marotta finora ha sempre smentito un possibile addio all’Inter, con l’attuale Ad dell’area sportiva legato da un contratto in scadenza nel 2025 con il sodalizio meneghino.