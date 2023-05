È il giorno della verità per la Juventus, nuova penalizzazione e classifica cambiata

È il giorno della verità per la Juventus che attende la decisione della Corte Federale d’Appello: penalizzazione e classifica cambiata

È il giorno della verità per la Juventus. Non è la sfida in casa dell’Empoli a prendersi i riflettori per la squadra bianconera, ma l’udienza della Corte Federale d’Appello che dovrà decidere sul filone plusvalenze.

Possibile, anzi da più parti è dato come scontato, che arrivi una nuova penalizzazione che possa far uscire la formazione di Allegri dalla zona Europa. La Corte d’Appello Federale è stata chiamata a sentenziare nuovamente sul caso plusvalenze dal Collegio di Garanzia del Coni che ha annullato con rinvio i 15 punti di penalizzazione decisi con la sentenza di gennaio.

Lo stesso Collegio ha confermato le sanzioni inflitte ad alcuni protagonisti come Agnelli, Arrivabene e Paratici, dando ragione alla sentenza di gennaio su alcuni punti cardine dell’impostazione dell’accusa. Ora serve però rimodulare la sanzione e dalla decisione della Corte dipende anche il futuro del club bianconero: quanti saranno i punti di penalizzazione e da dove potrà ripartire il prossimo anno la Juve?

Juventus, nuova penalizzazione: attesa per la sentenza

Si saprà con ogni probabilità tra stasera e i prossimi giorni, anche se le previsioni impazzano. Le indiscrezioni sulla nuova penalizzazione sono tante e vanno dai 9 punti chiesti dalla Procura Federale a gennaio (e poi aumentati dalla Corte di Appello Federale) alla conferma dei 15 punti, motivati però in maniera più precisa, passando per la possibilità di un -12.

Numeri alla mano, con un -9 la Juve si ritroverebbe quinta in classifica con quattro punti di distacco dal Milan che salirebbe al quarto posto e lo scontro diretto della prossima settimana. Se, invece, la penalizzazione fosse di 12 punti, i bianconeri scenderebbero al settimo posto e dovrebbero dire addio alla Champions e probabilmente anche all’Europa League. Cosa che sarebbe certa in caso di -15 in classifica.

Tutto ancora in ballo, ad ogni modo, tenendo conto che da qui a giugno ci sarà da decidere anche sul deferimento relativo alla manovra stipendi che potrebbe portare ad una nuova penalizzazione. Questo però è il futuro: il presente è oggi con l’udienza della Corte d’Appello Federale che riscriverà con ogni probabilità la classifica.