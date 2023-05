Chi ha segnato più gol con l’Italia? Il capocannoniere della Nazionale

L’Italia ha sempre avuto una grande tradizione di attaccanti, ma uno di questi detiene un record di gol imbattuto da 50 anni.

La Nazionale è seguita e tifata in tutto lo Stivale, con i suoi successi che sono partiti dal 1934 e sono giunti fino al favoloso Europeo del 2021. Tanti cannonieri hanno fatto la storia dei colori Azzurri, ma ecco chi è il miglior marcatore di sempre.

Stiamo parlando di Gigi Riva, una leggenda assoluta che nella propria carriera ha trovato la via del gol in ben 35 occasioni. Si tratta di un numero complessivamente abbastanza basso, considerando infatti come tra le grandi nazionali d’Europa e del Sudamerica nessuna abbia un miglior marcatore con così poche reti.

Gigi Riva è l’unico calciatore italiano ad aver superato la soglia dei 30 gol in Nazionale nel dopoguerra, infatti ha dovuto superare Giuseppe Meazza con 33 reti e Silvio Piola, fermo a 30 esatti. Con la Nazionale, il cannoniere del Cagliari è stato il grande protagonista della vittoria dell’Europeo del 1968 e un suo gol da rapace dell’area di rigore ha permesso di sbloccare la finale contro la Jugoslavia.

Un altro dei suoi gol più memorabili è stato segnato nel 1970 nella semifinale contro la Germania Ovest nello storico 4-3. Riva raccolse un cross di Domenghini al centro dell’area di rigore e calciò un favoloso sinistro a incrociare che superò Maier per il momentaneo 3-2.

Quando Riva superò Meazza: i 35 gol del bomber del Cagliari

Questi due sono i gol più importanti nella carriera di Gigi Riva con la maglia della Nazionale, ma a entrare nel mito sono anche state le reti che gli hanno permesso di superare Giuseppe Meazza. L’attaccante lombardo toccò quota 33 reti in una sfida di Roma contro il Brasile nel giugno 1973, in una sorta di rivincita del Mondiale di tre anni prima.

Riva trovò la via del gol e quel giorno pareggiò i conti con “Pepìn” Meazza e tre mesi dopo ecco il tanto atteso sorpasso. Anche in quella circostanza fu un’amichevole la partita decisiva, giocata a San Siro contro la Svezia e vinta ancora una volta per 2-0.

Il 1973 fu anche l’ultimo anno che lo vide andare in gol in maglia azzurra. Il 35esimo sigillo che venne realizzato il 20 ottobre in occasione di un 2-0 a Roma contro la Svizzera, questa volta una partita valida per le qualificazioni al Mondiale. Riva prese parte all’edizione tedesca del 1974, ma fu deludente come tutti i suoi compagni.

L’1-1 di Stoccarda contro l’Argentina fu la sua ultima partita con i colori Azzurri e dal 1973 a oggi il miglior marcatore della storia della Nazionale è stato “Rombo di Tuono” Gigi Riva.