Vinicius sbotta dopo Valencia-Real Madrid: “La Liga appartiene ai razzisti”

Vinicius sbotta sui social dopo i fatti di Valencia-Real Madrid: “La Liga appartiene ai razzisti”. Lo sfogo della stella brasiliana

Caos al Mestalla durante Valencia-Real Madrid. Dopo ripetuti insulti razzisti a Vinicius, il brasiliano si è fermato indicando un tifoso in tribuna e chiedendone l’allontanamento. La gara è stata sospesa con il giocatore che ha minacciato di non tornare a giocare.

Il gioco è ripreso dopo circa 10 minuti di interruzione e vari annunci dello speaker, con Vinicius che è stato anche espulso nel finale per un fallo su Duro. La stella brasiliana ha lasciato il campo tra gli insulti. Nel post partita, sui propri canali social, il giocatore si è sfogato così: “Non è stata la prima volta, né la seconda, né la terza. Il razzismo è normale nella Liga. La Liga pensa che sia normale, lo fa anche la Federazione. Mi dispiace tanto. Il campionato che una volta apparteneva a Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano e Messi, oggi appartiene ai razzisti”.

“Una nazione bella, che mi ha accolto e che amo, ma che ha accettato di esportare nel mondo l’immagine di un Paese razzista. Mi dispiace per gli spagnoli che non sono d’accordo, ma oggi, in Brasile, la Spagna è conosciuta come un paese di razzisti. – ha concluso Vinicius – E sfortunatamente, per tutto ciò che accade ogni settimana, non ho difese. Ma io sono forte e andrò fino in fondo contro i razzisti. Anche se lontano da qui”.