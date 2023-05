Insulti razzisti a Vinicius: succede di tutto in Valencia-Real Madrid

Partita incandescente al ‘Mestalla’ e momenti di tensione tra Valencia e Real Madrid. Vinicius nel mirino dei tifosi di casa

Succede di tutto nel match di Liga tra Valencia e Real Madrid, con i padroni di casa che superano per 1-0 alla fine l’undici di Ancelotti grazie alla rete del canterano Diego Lopez.

Fanno discutere però gli insulti razzisti a Vinicius dagli spalti del ‘Mestalla’, con la gara fermata per circa dieci minuti e terminata al 107’ dopo ben 17 minuti di recupero. Momenti di tensione con il brasiliano che ha chiesto l’allontanamento dagli spalti di alcuni tifosi che lo avevano apostrofato in modo discriminatorio: “Se non la smettono esco dal campo”, ha urlato l’attaccante dei ‘Blancos’. L’arbitro successivamente ha fatto riprendere la sfida, con Vinicius che preso dal nervosismo si è fatto espellere per un gesto di reazione su Hugo Duro scatenando la rissa in campo e tra le panchine. Il direttore di gara a fatica ha placato gli animi anche dopo il fischio finale, con Vinicius dopo il rosso accompagnato fuori da alcuni compagni di squadra in un ‘Mestalla’ incandescente.

Ancelotti a difesa di Vinicius: “La partita andava interrotta”

Ancelotti a fine partita non l’ha bene e punta il dito contro l’arbitro: “Tutto lo stadio ha insultato Vinicius, non erano solo qualche tifoso. Il gioco andava fermato e la partita interrotta, era l’unica cosa da fare e l’ho detto al direttore di gara”.

Oltre ad Ancelotti, anche il tecnico del Valencia Baraja si è soffermato sull’episodio: “L’espulsione per Vinicius è corretta e il suo comportamento dopo è stato provocatorio. Ha fatto un brutto gesto contro i tifosi, lo stadio e il club”, riferendosi al brasiliano che uscendo dal campo dopo il rosso ha risposto in malo modo ai fischi e agli insulti del pubblico di casa. Il Valencia tramite un comunicato ufficiale ha condannato gli epiteti razzisti dalle tribune per Vinicius, chiedendo allo stesso tempo rispetto dai giocatori in campo per i tifosi dei ‘Pipistrelli’. La Liga, inoltre, ha aperto un’inchiesta per identificare le persone che hanno insultato dagli spalti l’attaccante brasiliano.