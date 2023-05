Staff tecnico della Fiorentina di Italiano: tutti i suoi uomini

Vincenzo Italiano ha cambiato le sorti della Fiorentina e per farlo ha avuto bisogno di un grande staff tecnico formato da gente fidata.

Un allenatore come Vincenzo Italiano sa benissimo che il gioco di squadra è fondamentale per poter ottenere i migliori risultati e il suo staff tecnico è da sempre prezioso.

Tra alcuni suoi fedelissimi e gente che ha conosciuto una volta giunto a Firenze, Vincenzo Italiano ha dalla propria una serie di figure di primo piano.

Daniel Niccolini vice allenatore

Molto spesso un allenatore ha bisogno di avere accanto a sé un vice che lo possa consigliare e con il quale si possa stabilire un rapporto di totale fiducia. Ecco perché Vincenzo Italiano ha voluto ancora una volta a tutti i costi anche nella sua esperienza a Firenze il suo fido compagno di avventure Daniel Niccolini.

La carriera da calciatore non è di certo stata di quelle più fortunate, con tantissima Serie C e molto D, con i momenti più alti che li ha avuti nel finale della sua esperienza. Tra il 2013 e il 2015 vestì infatti le maglie di Pordenone e di Padova.

Nel 2016-17 conobbe Italiano quando giocò negli ultimi mesi con il Vigontina e da allora Vincenzo lo volle con sé come vice. Prima Arzignano, poi Trapani, La Spezia e infine Firenze. Probabilmente nemmeno Niccolini poteva immaginare che la firma del contratto con il Vigontina dopo quasi 3 anni di inattività gli avrebbe cambiato in quel modo la vita.

Piero Campo preparatore atletico Fiorentina

Sono diversi i preparatori atletici della Fiorentina, ma il primo che viene citato dal club viola è il giovane Piero Campo. Il ragazzo di Alcamo, nato il 31 dicembre 1985, entrò nel mondo del calcio nel 2016, quando venne messo sotto contratto dal Trapani.

Ebbe modo di conoscere anche il grande calcio, infatti era presente nella squadra che già aveva conosciuto la Serie B, ma tutto cambiò con Italiano. Dopo aver conosciuto il tecnico della Fiorentina decise di diventare la sua ombra, prima con lo Spezia e ora con la Fiorentina.

I suoi collaboratori

Sono altri tre i preparatori atletici che fanno parte dello staff tecnico di Vincenzo Italiano e che collaborano con Campo. Il più giovane è Mirko Balestracci, un ragazzo nato ad Aulla nell’aprile 1988 e che è entrato nello staff di Italiano in occasione della sua prima annata a La Spezia. In Liguria il suo ruolo era di preparatore al recupero degli infortuni.

Il più esperto di tutti invece è Ivano Tito, un vero e proprio veterano della provincia che iniziò addirittura nel 2002 con il Venezia. Fu il preparatore atletico anche in squadre di nome come Cremonese, Modena e Perugia, prima di passare allo Spezia nel 2020, al secondo anno di Italiano in Liguria e l’ottimo lavoro svolto lo ha portato a Firenze.

L’unico che invece è un veterano a Firenze è il torinese Damir Blokar, ormai un’istituzione al Franchi. Divenne preparatore atletico per la prima volta nel 2010 e vi rimase fino al 2017, prima di non vedersi rinnovato il contratto. Tutto cambiò nel 2019 con l’ingresso di Rocco Commisso che non perse tempo nel reintrodurlo nello staff.

Chi è il tattico della Fiorentina?

Attenzione a non confondersi, perché il cognome Firicano è ben noto in quel di Firenze. Il match analyst della viola è però Stefano Firicano, il fratello di Aldo che giocò dal 1996 al 2000 con i gigliati.

La sua carriera era iniziata come vice allenatore al Trapani nel 2015 per poi diventare addirittura il tecnico della Primavera nel 2017-18. Con l’arrivo di Vincenzo Italiano svolse il ruolo di assistente tecnico, ma non volle mollare i siciliani approdati in Serie B.

Divenne molto più difficile rinunciare alla Serie A con lo Spezia, infatti nel 2020 decise di accettare la proposta di Italiano e diventare per la prima volta Capo Match Analyst dei liguri. Gli ottimi risultati hanno fatto sì che Vincenzo caldeggiasse il suo passaggio alla Fiorentina l’anno seguente.

Massimiliano Benassi preparatore dei portieri

La carriera di Massimiliano Benassi come portiere ha avuto il suo apice nel 2011-12, quando risultò uno dei migliori in Serie A con il suo Lecce. Fu un breve momento di gloria in una carriera prettamente trascorsa in Serie C, ma non appena concluse la sua carriera, Firenze divenne pate della sua vita.

Pochi mesi come preparatore dei portieri della Primavera dell’Arezzo per poi passare i Giovanissimi viola nel 2021. Nell’estate del 2022 venne promosso nella Primavera, ma l’inatteso addio di Porracchio a ottobre lo ha portato ad anticipare i tempi e diventare il riferimento per Terracciano e compagni in Prima Squadra.

Luca Pengue responsabile sanitario Fiorentina

Il Responsabile dell’area medica della Fiorentina è il Dottor Luca Pengue. Ricopre questo ruolo addirittura dal 2014, prima di essere stato anche il medico sociale della Roma. Fin dall’inizio della Pandemia per Coronavirus è stato uno di quelli maggiormente in prima fila per poter contrastare il virus.

Purtroppo lo ha portato a essere molto spesso in contatto con persone infette, ecco perché nel marzo del 2020 lui stesso è stato ricoverato nel reparto di malattie infettive dell’ospedale Carregi di Firenze.

Quanto guadagna il medico della Fiorentina

Da quando è gestita da Rocco Commisso, la Fiorentina ha sempre saputo nascondere le spese, soprattutto per quanto riguarda lo staff tecnico e la dirigenza. Non è possibile stabilire con certezza il guadagno dunque di Pengue, ma indicativamente un medico sociale guadagna tra i 50 e i 60 mila Euro a stagione. Un rialzo per quanto concerne i guadagni può derivare dal curriculum e dall’esperienza del dottore.

Fisioterapisti Fiorentina, chi sono e quanto guadagnano?

Sono in totale tre i fisioterapisti che collaborano con Luca Pengue nella Fiorentina e con Simone Michelassi hanno dato vita al lavoro di equipe già dal 2014. Nato nel 1984 ha la stessa età del suo collega Filippo Nannelli, anche se quest’ultimo è entrato nello staff tecnico l’anno seguente.

Il veterano in casa viola è invece Stefano Dainelli, con il suo ingresso nello staff tecnico che risale addirittura al 2003, anno in cui la Fiorentina era tornata in Serie B. Fino al 2014 fu un preparatore atletico prima di diventare fisioterapista dal 2014 al 2018. Al termine di questi quattro anni divenne il fisioterapista del reparto medico.

Anche in questo caso è molto difficile poter stabilire con certezza il guadagno dei fisioterapisti viola, ma indicativamente si parla di una cifra tra i 1200 e i 2000 Euro al mese, come riporta tattoomuse.it.