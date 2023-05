Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 21 maggio

Da La Gazzetta dello Sport al Corriere dello Sport e Tuttosport: i titoli sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, domenica 21 maggio 2023

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, domenica 21 maggio 2023, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

Si parte da ‘La Gazzetta dello Sport’, che mette in grande evidenza il ritorno alla vittoria dei rossoneri di Pioli. “Il Milan è vivo“: con cinque gol riparte la corsa Champions.

In basso focus su Spalletti, il cui futuro al Napoli – che oggi affronterà l’Inter al ‘Maradona’ – è molto in bilico. In taglio basso a sinistra spazio alle strategie dei bianconeri: “Juve si cambia“.

Il ‘Corriere dello Sport’ si sbilancia invece sulla nuova sentenza della Corte d’Appello in merito alle plusvalenze: stando al quotidiano romano, alla Juventus verranno tolti 12 punti. “L’obiettivo è toglierle la Champions“. In taglio a destra parla del del gelo tra Spalletti e De Laurentiis.

‘Tuttosport’ incentra la sua prima pagina su Giuntoli, scelto dalla proprietà per ricoprire la carica di Ds. “Il gioco si fa duro”. Lo attende un lavoro complicatissimo: prima ‘missione’, liberarsi dei tanti esuberi. Ma per il suo approdo a Torino non è ancora fatta, c’è l’ostacolo De Laurentiis.

In alto focus sul Torino, che alle 15 avrà lo ‘spareggio’ per l’ottavo posto con la Fiorentina.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri di domenica 21 maggio 2023

Uno sguardo anche alle prime pagine dei principali quotidiani esteri.

‘Sport’ è quasi a tutta pagina sul Barcellona, vincitore del campionato: “La Liga de Xavi”. Pasillo d’onore ieri al ‘Camp Nou’ da parte della Real Sociedad, vittorioso alla fine per 2-1.

‘Daily Express’ dà ampissimo spazio al Manchester City, che con il ko dell’Arsenal si è laureato Campione d’Inghilterra. La squadra di Guardiola andrà ora a caccia del Triplete: “Now bring on United and Inter“.