Quante volte è stato il Milan in Serie B? I tifosi rossoneri vorrebbero dimenticarlo

Il Milan è una delle squadre più importanti del massimo campionato italiano; andiamo a vedere quante volte i rossoneri sono stati in Serie B.

Nella scorsa stagione, i rossoneri hanno vinto il campionato; un successo meritato per una squadra che ha saputo dominare la Serie A.

Il Milan è tra le squadre italiane più importanti che ci siano ma con una storia incredibile anche a livello internazionale; in Champions, infatti, la squadra ha ottenuto vittorie di un certo spessore e che sono rimaste impresse nella mente del popolo rossonero.

Ultimamente la squadra ha vissuto di alti e bassi ma linea tracciata da Maldini può portare risultati veramente importanti.

La dirigenza rossonera vuole costruire un progetto che sia, allo stesso tempo, sostenibile (da un punto di vista economico) e vincente a livello di risultati. I tifosi sperano di poter aprire un ciclo vincente magari con Leao al centro del progetto tecnico della rosa.

In passato, però, il Milan ha vissuto anche momenti non semplicissimi che però fanno parte della storia di un club che non può non essere inserito tra i più importanti del calcio italiano.

Milan è stato due volte in Serie B: ecco in quali stagioni

Abbiamo detto, dunque, di come il club rossonero abbia vissuto dei momenti per nulla semplici; tra questi dobbiamo ricordare la clamorosa sconfitta, in finale di Champions League contro il Liverpool, dopo essere stati avanti per tre a zero all’intervallo.

Tra i momenti negativi, però, non possiamo non inserire le due volte che il Milan ha dovuto affrontare la Serie B; la prima retrocessione nel campionato cadetto arrivò nella stagione 1979-1980. Un campionato destinato ad essere ricordato per sempre dal momento che i rossoneri finirono in Serie B a causa dello scandalo del calcio scommesse.

Una punizione che durò una sola stagione dal momento che i rossoneri tornarono immediatamente nella massima serie vincendo il campionato di Serie B 1980-1981 con due partite sopra la Lazio.

Non è un periodo semplice per il Milan che, dopo esser tornato in Serie A, fatica ad imporre il suo status.

La stagione 1981-1982 è un disastro totale con i rossoneri che non riescono ad avere la giusta continuità realizzativa (ventuno gol fatti, peggio fece solamente il Como), vincono solamente sette partite e chiudono quel campionato al terzultimo posto con ventiquattro punti ottenuti in trenta gare disputate.

Ancora una volta, però, l’inferno della Serie B dura una sola stagione; il Milan, infatti, vince il campionato 1982-1983 ed ottiene la promozione. Da quel momento i rossoneri resteranno, fissi, nella massima serie dando avvio ad una delle più belle storie calcistiche che ci siano.