Juventus, colpo di scena: rinnovo in arrivo, resta in bianconero

Mosse di mercato inattese per la Juventus, i bianconeri mettono le basi per un rinnovo di contratto importante

Non soltanto dalle sfide con Empoli, Milan e Udinese passerà il futuro della Juventus. Ultime tre gare stagionali per i bianconeri, che dopo la tremenda delusione dell’uscita dall’Europa League devono provare a chiudere il campionato al meglio e blindare il proprio piazzamento puntando a fare bottino pieno. Ma con la spada di Damocle della penalizzazione in arrivo che potrebbe di fatto escludere la Juventus dalla prossima Champions: si parla di un possibile -12 che sarebbe una zavorra pesantissima per la squadra di Allegri.

Una Juventus fuori dalle coppe dovrebbe necessariamente ripensare il proprio futuro, in termini di obiettivi a tutti i livelli, in campo e fuori. Con un mercato che finirebbe per risentire in maniera inevitabile del minore appeal della società. Ma la dirigenza bianconera non intende farsi trovare impreparata e sta già preparando le sue mosse. Alcune delle quali potrebbero spiazzare tutti. Si va ad esempio verso una conferma inattesa, un rinnovo di contratto che potrebbe risolvere più di un problema.

Juventus, conferma a breve e nuovo ‘acquisto’

Il rinnovo in questione sarebbe quello di Juan Cuadrado. Il colombiano, in scadenza a giugno, potrebbe anche restare alla Continassa per un’altra stagione.

Per la Juventus, visto il grave infortunio di De Sciglio, un addio del colombiano significherebbe dover effettuare due acquisti sulle fasce. Uno scenario complesso che si vuole evitare. Calciomercato.it vi aveva anticipato che per il rinnovo di Cuadrado si stava già trattando puntando a che il giocatore si riducesse l’ingaggio. Una trattativa che potrebbe andare in porto, con il giocatore, che tra qualche giorno compirà 35 anni, che dovrebbe effettivamente accettare un contratto annuale con un ribasso rispetto ai 5 milioni di euro attualmente percepiti.