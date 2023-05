HIGHLIGHTS | Sanabria risponde a Jovic: solo un pari tra Torino e Fiorentina

Si è chiuso sul risultato di parità lo scontro diretto dell’Olimpico di questo pomeriggio tra granata e viola

Un pareggio che non muove la classifica quello andato in scena questo pomeriggio tra Torino e Fiorentina. Le due formazioni allenate da Ivan Juric e Vincenzo Italiano raggiungono così il Bologna al nono posto in classifica in una maxi ammucchiata ormai fuori da qualsiasi logica europea.

Per la Fiorentina, va ricordato, rimane una chance legata alla Conference League. Qualora il club viola dovesse infatti trionfare nella finalissima di Praga contro il West Ham del 7 giugno, otterrebbe l’accesso diretto alla fase a gironi della prossima edizione dell’Europa League. Tornando a questo pomeriggio, invece, andiamo a ripercorrere il pareggio incassato in casa del Torino dopo aver trovato inizialmente il vantaggio.

Dopo un primo tempo in perfetto equilibrio e povero di emozioni tra le due squadre in campo, a sbloccare il match ci ha pensato Luka Jovic a pochissimi minuti dal suo ingresso in campo nella ripresa. Al primo pallone toccato, l’attaccante serbo è riuscito a trovare la schiacciata vincente di testa sul cross al bacio di Kouame dalla destra. Reazione granata affidata a Sanabria al 66′: l’attaccante, da vero rapinatore d’area di rigore, è riuscito a sgusciare tra le maglie viola e trovare il sinistro incrociato su assist preciso di Buongiorno.

Serie A, Torino-Fiorentina 1-1: la classifica aggiornata

Con questo pareggio, ecco che Torino e Fiorentina raggiungono il Bologna al nono posto in classifica a quota 50 punti. La squadra di Thiago Motta, infatti, nella giornata di ieri è riuscita a trionfare nettamente per 5-1 sulla Cremonese.

Questa la classifica di Serie A aggiornata dopo i match andati in scena sino a questo momento:

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 83*, Juventus 69*, Inter 66*, Lazio 65*, Milan 64, Atalanta 61, Roma 59*, Monza 52, Bologna, Fiorentina e Torino 50, Udinese 46*, Sassuolo 44, Empoli 39*, Salernitana 38*, Lecce 33, Spezia 31, Verona 30, Cremonese 24, Sampdoria 18.

*una partita in meno