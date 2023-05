HIGHLIGHTS | Lecce e Spezia non si fanno male: 0-0 e Cremonese in serie B

Finisce senza reti lo scontro salvezza del Via del Mare tra Lecce e Spezia, che lasciano tutto aperto rinviando la questione alle ultime due giornate

Poteva essere una partita decisiva per almeno una delle tre squadre in lotta per evitare il terzultimo posto. Invece è stato un intermezzo che ha cambiato molto poco nella lotta salvezza. E ha mandato aritmeticamente la Cremonese in serie B.

Al Via del Mare Lecce e Spezia non vanno oltre lo 0-0, con una partita comunque godibile e con diverse emozioni. Tanti presupposti per arrivare al gol, sia da una parte che dall’altra, ma all’atto pratico a prevalere è l’imprecisione e forse un po’ di timore. Perché la posta il palio era effettivamente altissima e alla fine Lecce e Spezia si accontentano in qualche modo di un punto. Che senza dubbio fa più comodo ai giallorossi che ai liguri. Ma che in ogni caso permette a entrambe di guadagnare un punto sul Verona, sconfitto malamente ieri a Bergamo con l’Atalanta. A farsi preferire in realtà è soprattutto lo Spezia, che gioca un po’ meglio a pallone e ha occasioni. Nzola ha almeno due chance importanti, ma tra sfortuna e poca brillantezza le spreca. Ceesay e Strefezza cercano di accendere la luce nella ripresa, ma senza grande successo. Nel finale partita spezzettata, con Mariani che comincia a tirare fuori parecchi cartellini. E lo Spezia che chiude in crescendo: Ekdal ha una grande occasione al 91′, ma viene ribattuto in area.

Con questo risultato il Lecce sale a quota 33, con la squadra di Semplici che invece fa un passetto raggiungendo quota 31. E la provvisoria salvezza. Il Verona infatti di punti ne ha 30 e al momento sarebbe in serie B con Sampdoria e Cremonese (24), che in virtù di questo pareggio è la seconda squadra ufficialmente e aritmeticamente retrocessa con due giornate di anticipo.

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 83*, Juventus 69*, Inter 66*, Lazio 65*, Milan 64, Atalanta 61, Roma 59*, Monza 52, Bologna 50, Fiorentina* e Torino 49*, Udinese 46*, Sassuolo 44, Empoli 39*, Salernitana 38*, Lecce 33, Spezia 31, Verona 30, Cremonese 24, Sampdoria 18.

*una partita in meno