Futuro Spalletti, la decisione è già arrivata: l’annuncio del tecnico

Luciano Spalletti è tornato a parlare del suo futuro dopo Napoli-Inter: ecco l’annuncio del tecnico azzurro

Anche nel post partita di Napoli-Inter, dopo il successo degli azzurri per 3-1, tiene banco il futuro di Luciano Spalletti.

Ai microfoni di ‘DAZN’, ecco l’annuncio dell’allenatore: “Il futuro? Io non sto aspettando niente: è tutto definito, c’è soltanto da dirlo. Abbiamo convenuto con De Laurentiis di aspettare, ma è tutto definito da quella cena che abbiamo fatto”.

“Difficile immaginare questa squadra senza di me? La squadra non ha bisogno di niente e di nessuno. Sa giocare a calcio ed è stata costruita bene dal presidente e da Giuntoli. I ragazzi hanno cuore, qualità, disponibilità e autostima. Diventa facile con una squadra con questi valori. Ci sono quelli che hanno qualcosa in più e il capitano è Di Lorenzo“. Infine, sulla partita: “Stasera era stimolante, perché i ragazzi avevano davanti una finalista meritata di Champions e volevano dimostrare che quanto fatto quest’anno non era figlio di un periodo ma delle qualità mostrata. Era importante battere l’Inter per rafforzare il campionato che abbiamo fatto”.