“Errore evidente”: Napoli furioso, cosa è successo in campo

Proteste del Napoli per un fallo su Kvaratskhelia non punito con il cartellino giallo: Inter graziata, espulsione evitata

Napoli-Inter ha poco da dire considerato che gli azzurri hanno già vinto il campionato e i nerazzurri hanno un buon margine di vantaggio dalla quinta in campionato. Nonostante ciò, le due squadre in campo non si stanno risparmiando ed è arrivato a metà del primo tempo anche l’episodio che ha acceso le polemiche.

E’ Gagliardini a far incendiare il clima al Maradona per un intervento falloso su Kvaratskhelia. Il georgiano anticipa nettamente il centrocampista nerazzurro che lo ferma con un intervento da dietro e a gamba alta. Un fallo che, secondo gli azzurri, avrebbe dovuto far scattare il cartellino giallo e la conseguente espulsione di Gagliardini che era già stato ammonito in precedenza. L’arbitro Marinelli non ha ritenuto però di sanzionare il calciatore dell’Inter con un’altra ammonizione e ha fischiato soltanto il fallo tra le proteste di Di Lorenzo e compagni.

Napoli-Inter, Gagliardini ‘graziato’: Marelli boccia Marinelli

Sull’episodio Gagliardini-Kvaratskhelia e il mancato secondo giallo al centrocampista è intervenuto a ‘DAZN’ anche Luca Marelli.

Secondo l’ex arbitro, Gagliardini è stato protagonista di un intervento molto in ritardo con Kvaratskhelia che aveva già giocato il pallone: “Manca il cartellino giallo, è un errore evidente di Marinelli”. Episodio da moviola quindi con ila VAR che non poteva intervenire visto che non si trattava di un contatto da cartellino rosso.

Il secondo giallo è arrivato però qualche minuto dopo. Gagliardini è intervenuto in maniera nuovamente fallosa su Anguissa e questa volta Marinelli non ha avuto alcun dubbio: secondo giallo e espulsione per l’arrabbiatura di Inzaghi che non ha guardato il suo calciatore mentre usciva dal campo.