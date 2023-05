DIRETTA Serie A, Udinese-Lazio | Formazioni UFFICIALI LIVE

Si chiude la domenica della trentaseiesima giornata del campionato di Serie A con la sfida tra l’Udinese e la Lazio

L’ultima partita in programma per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A di questa domenica, prevede la sfida tra l’Udinese e la Lazio, sfida importante per i capitolini in ottica Champions League.

I bianconeri, guidati in panchina da Andrea Sottil, fresco di prolungamento contrattuale fino al 30 giugno 2024, veleggiano serenamente al dodicesimo posto in classifica e non hanno più nulla da chiedere alla stagione. Nell’ultimo turno, sono stati sconfitti, lontano dalle mura amiche, dalla Fiorentina di Vincenzo Italiano, finalista di Conference League dove affronterà il West Ham di Scamacca e Ogbonna, tra gli altri. Di contro, i biancocelesti di Maurizio Sarri arrivano a questo appuntamento dopo il pareggio casalingo ottenuto contro il Lecce di Marco Baroni, squadra impegnata nella lotta per non retrocedere. Attualmente al quarto posto in classifica, i capitolini hanno necessità di raccogliere più punti possibili da questa sfida per tenere a debita distanza le inseguitrici Milan e Atalanta, entrambe vittoriose nelle rispettive partite disputate ieri contro la retrocessa Sampdoria e il Verona. In attesa, poi, del risultato della Roma di José Mourinho, impegnata lunedì contro la Salernitana. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match della ‘Dacia Arena’ di Udine.

FORMAZIONI UFFICIALI UDINESE-LAZIO

UDINESE (3-5-1-1): Silvestri; Perez, Bijol, Masina; Pereyra, Arslan, Walace, Lovric, Udogie; Samardzic; Beto. All. Sottil

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic-Savic, Vecino, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 86, Juventus 69*, Inter 66, Lazio 65*, Milan 64, Atalanta 61, Roma 59*, Monza 52, Bologna, Fiorentina e Torino 50, Udinese 46*, Sassuolo 44, Empoli 39*, Salernitana 38*, Lecce 33, Spezia 31, Verona 30, Cremonese 24, Sampdoria 18

*una partita in meno

Udinese-Lazio, dove vederla in TV

Come detto, Udinese-Lazio chiude la domenica della trentaseiesima giornata del campionato di Serie A che vedrà domani la definitiva conclusione, con i match Roma-Salernitana e Empoli-Juventus. Chi volesse vedere la sfida di questa sera, dovrà accedere, in possesso di regolare abbonamento, all’applicazione Dazn, presente anche sul decoder di Sky, che trasmetterà in streaming l’evento. Calcio d’inizio fissato alle ore 20.45.