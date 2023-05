Decisione presa, è finita: ora Allegri ‘trema’ per davvero

Il tecnico livornese non è certo di restare alla Juventus nonostante altri due anni di contratto da 7 milioni netti a stagione bonus esclusi

Giuntoli ha già un accordo con la Juventus. Se riuscisse a ‘liberarsi’ dal Napoli, ecco che toccherebbe a lui la scelta del prossimo allenatore bianconero. Il tutto senza escludere la conferma di Allegri, forte di altri due anni di contratto per un totale di circa 28 milioni lordi bonus esclusi.

Qualora invece Giuntoli o chi per lui optasse per l’addio al livornese, alla guida della squadra potrebbe arrivare un ex. Un nome caldissimo è quello di Raffaele Palladino, ma resistono le suggestioni Zidane e Conte.

A proposito di grandi ex, Calciomercato.it vi ha parlato dell’interesse della società targata Exor per Igor Tudor. Nello staff di Pirlo nella stagione 2020/2021, il croato starebbe per separarsi dal Marsiglia nel quale è approdato l’estate scorsa

Per ‘Bleu Provence’ il matrimonio tra Tudor e l’OM si è di fatto chiuso con la sconfitta casalinga contro il Lille: l’1-2 sancisce in sostanza l’addio al secondo posto che garantisce la qualificazione diretta alla Champions del prossimo anno.

Tudor-Marsiglia ai titoli di coda: il croato piace alla Juve

Al club non sarebbe poi andata giù l’eliminazione ai quarti di Coupe de France contro l’Annecy, squadra di Ligue 2. Agli aspetti prettamente sportivi si aggiungerebbero i contrasti con alcuni calciatori, compresi quelli con capitan Payet.

Tudor ha un altro anno di contratto, ma l’addio al Marsiglia – stando alla fonte marsigliese – è una cosa già decisa. Da capire le modalità con cui avverrà il divorzio, se con un esonero o una risoluzione dello stesso contratto. Una sorta di esonero ‘mascherato’ che, comunque, libererebbe in egual modoTudor per un altro club. Magari proprio per la Juve.