Dal campo al calciomercato: Lecce e Spezia su Wilson | CM.IT

Mentre si stanno sfidando in campo per conquistare la salvezza, Lecce e Spezia condividono un obiettivo di mercato

Il lunch match della trentaseiesima giornata del campionato di Serie A, sta vedendo di fronte il Lecce e lo Spezia, squadre divise da soli due punti in classifica e impegnate nella lotta per non retrocedere.

Ma c’è spazio anche per il calciomercato della prossima stagione, con i rispettivi responsabili dell’area tecnica che iniziano a muoversi con attenzione a caccia di rinforzi di livello. In quest’ottica, secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, c’è da segnalare il forte interesse di Lecce e Spezia per Bruno Wilson, difensore centrale del Vizela. Il 26enne calciatore portoghese, già nel mirino dei salentini l’estate scorsa, è in scadenza di contratto il 30 giugno 2024 e il suo attuale club di appartenenza potrebbe lasciarlo partire alla fine di questa stagione per monetizzare ed evitare di perderlo a parametro zero. La richiesta è di 1 milione di euro, cifra ampiamente alla portata dei due club italiani. Ma, ovviamente, tutto dipenderà dalla permanenza, o meno, in Serie A. Wilson, intanto, continua ad essere sul taccuino degli scout delle società italiane, e tra poche settimane ne sapremo certamente di più.