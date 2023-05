Addio Juventus, blitz a sorpresa: De Zerbi fa saltare il banco

Dall’Inghilterra ne sono sicuri: l’irruzione a sorpresa potrebbe cambiare le carte in tavola in casa Juventus. Lo scenario

Archiviata la sconfitta patita contro il Siviglia, la Juventus di Max Allegri proverà a consolidare sul campo il secondo posto nella sfida del “Castellani” contro l’Empoli. Nella conferenza stampa di presentazione alla gara, però, il tecnico livornese ha passato in rassegna anche il suo futuro, fornendo chiavi di lettura che non sono passate inosservate.

Immaginare quali possano essere le prossime mosse dei bianconeri, del resto, è piuttosto complicato. C’è attesa, infatti, per capire quale sarà la decisione della Procura Federale in merito al caso plusvalenze: sentenza che potrebbe rimescolare in maniera definitiva una corsa Champions più nebulosa che mai. Intanto, però, nel corso delle ultime settimane anche le voci di mercato in casa Juve hanno cominciato a prendere quota. Sotto questo punto di vista, però, l’approdo del nuovo DS rappresenterà un punto di svolta importante.

Calciomercato Juventus, dall’Inghilterra: Frattesi nel mirino del Brighton

Uno dei nomi finiti nel mirino della Juve, o comunque accostati ai bianconeri, è quello di Davide Frattesi. La mezzala di proprietà del Sassuolo si è reso protagonista di un’altra stagione importante con i neroverdi, catalizzando diverse voci di mercato. A più riprese Carnevali ha ribadito come sulle tracce di Frattesi non ci sia solo la Juventus. Valutato 35-40 milioni di euro, Frattesi fa gola e non poco anche in Premier League. Oltre al Manchester United, che ha già avuto modo di effettuare dei sondaggi esplorativi per capire la fattibilità dell’operazione, anche il Brighton starebbe monitorando il tutto.

Secondo quanto riferito da Football Insider, infatti, nelle ultime ore il Brighton si sarebbe inserito nella corsa al centrocampista del Sassuolo. Dopo una stagione vissuta da autentica protagonista grazie anche e soprattutto alla cura De Zerbi, il Brighton si appresta a ricoprire un ruolo tutt’altro che banale in sede di negoziazioni. Per rinforzare la mediana a disposizione del proprio tecnico, anche alla luce della sempre più probabile partenza di Mac Allister, vicinissimo al trasferimento al Liverpool. Al momento il Brighton non ha ancora formalizzato un’offerta al Sassuolo: tuttavia un eventuale blitz potrebbe complicare i piani della Juve, che ha messo Frattesi in cima alla lista dei suoi desideri.