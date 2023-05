UFFICIALE: salvezza in cassaforte, deciso il futuro di Candreva

Una salvezza che vale il rinnovo: la Salernitana riscatterà Antonio Candreva dalla Sampdoria dopo aver conquistato la permanenza in Serie A

La mancata vittoria dell’Hellas Verona in quel di Bergamo fa festeggiare la Salernitana, aritmeticamente salva ancor prima di scendere in campo a Roma. E festeggia anche Antonio Candreva.

Una mera questione di formalità: la Salernitana è aritmeticamente salva, con tre partite ancora da giocare in Serie A. E la permanenza in massima seria era la seconda condizione affinché scattasse l’obbligo di riscatto di Antonio Candreva, arrivato in granata in prestito dalla Sampdoria la scorsa estate (la prima condizione erano le 20 presenze stagionali).

Un riscatto che costerà 500mila euro al club campano, ben lieto di confermare uno dei protagonisti della corsa salvezza: proprio il suo gol contro l’Atalanta ha portato in dote tre punti pesantissimi per la squadra di Paulo Sousa.

Salernitana, con la salvezza scatta il rinnovo di Candreva

Riscatto e contratto per un’altra stagione: Antonio Candreva sarà legato alla Salernitana fino al 30 giugno 2024, incassando 2 milioni di euro con un’opzione per prolungare di un’altra stagione l’accordo con l’ippocampo.

Il giocatore classe ’87 ha dato il suo contributo alla causa granata con cinque gol e quattro assist in trentadue partite giocate in campionato. E ora si candida ad essere ancora protagonista.