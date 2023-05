Riecco De Ketelaere: Leao e il pubblico non bastano

Il giovane belga torna in campo: Pioli gli concede gli ultimi 20 minuti di Milan-Sampdoria, ma lui non riesce a lasciare

Il Milan ritrova il sorriso, battendo con un netto 5 a 1 la Sampdoria e riprende la corsa verso il quarto posto.

Un risultato rotondo che fa gioire i tifosi, dopo l’eliminazione in Champions League per mano dell’Inter. I rossoneri e Pioli possono inoltre festeggiare per i gol degli attaccanti. Il Diavolo, infatti, ha ritrovato le reti di Rafael Leão, che ha sbloccato il match, oltre che la tripletta di Olivier Giroud. Protagonista assoluto della partita pure Brahim Diaz, autore di due assist e del poker.

La sfida di stasera sembrava proprio quella giusta anche per Charles De Ketelaere. Il belga è entrato in campo al 70′, al posto dello spagnolo e la squadra ha provato fin dal primo minuto a regalargli la gioia del gol: ci ha provato soprattutto Rafael Leão, desideroso in tutti i modi di far segnare l’amico e compagno. Gli ha dato così due buoni palloni, ma in uno Giroud si è messo di mezzo, nell’altro il belga ha sbagliato il controllo.

Non è mancato, inoltre, l’appoggio da parte della Curva Sud, che è tornata a cantare il coro per De Ketelaere, invitandolo a far gol. Ma la rete non è arrivata nemmeno stasera, con l’ex Anderlecht apparso ancora troppo timido e impacciato.