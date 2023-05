Pugno duro dell’allenatore, niente convocazione: li ha fatti fuori

L’allenatore non ha gradito l’impegno e la concentrazione durante gli allenamenti e ha deciso di metterli fuori squadra: niente convocazione

La scelta è di quelle che sorprese e fa discutere: fuori squadra per scarso impegno in allenamento. Il tecnico ha deciso di rinunciare a due dei calciatori titolari e lo ha fatto in un match non certo di secondo piano.

Igor Tudor però non è certo persona che fa sconti a chi contravviene alle sue regole: così per la sfida contro il Lille ha lasciato fuori dai convocati sia Payet che Tavares. Una decisione che ha sorpresa ma che non ha nessuna motivazione fisica o tecnica. E’ una punizione per i due calciatori che durante gli allenamenti settimanali non sono piaciuti al tecnico.

In particolare, Tudor non ha gradito l’impegno e l’atteggiamento di Payet e Tavares in un momento cruciale della stagione del Marsiglia che si sta giocando il secondo posto in classifica con il Lens che consentirebbe di accedere alla fase a gironi della Champions senza passare per gli spareggi, che toccherebbero invece alla terza classificata.

Tudor non fa sconti: Tavares e Payet non convocati

Così questa sera nell’undici iniziale scelto da Tudor per la sfida al Lille non compaiono nessuno dei due, fuori anche dalla panchina e non partiti con la squadra.

La scelta dell’allenatore è particolarmente significativa soprattutto per Payet che potrebbe aver già chiuso la sua stagione. Sul calciatore, infatti, pende una squalifica di tre giornate (più due con sospensione) per lo schiaffo dato al tecnico in seconda del Lens, Cahuzac. La squalifica scatterà a partire dal 23 maggio e, se non sarà accolto il ricorso del Marsiglia, Payet potrà tornare in campo soltanto a partire dalla seconda giornata del prossimo anno.