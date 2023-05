Probabili formazioni Milan-Sampdoria: Pioli sceglie i migliori

Le probabili formazioni di Milan-Sampdoria, match di San Siro valevole per la trentaseiesima giornata di Serie A

Il Milan di Stefano Pioli è chiamato a reagire dopo l’eliminazione dalla Champions League. A San Siro i rossoneri proveranno a battere la Sampdoria, già retrocessa, per riprendere la corsa verso l’Europa che conta.

I rossoneri nelle ultime ore hanno perso tre calciatori, Vranckx, Origi e Rebic. Non cambia nulla per Pioli, che avrà però una panchina decisamente più corta, viste anche le assenze di Bennacer e Ibrahimovic. Il tecnico di Parma è così pronto ad affidarsi alla sua migliore formazione e a San Siro si rivedrà, dunque, l’undici che ha sfidato i nerazzurri. Ancora una volta il ballottaggio della vigilia Messias-Saelemaekers, vede il belga in svantaggio. Il brasiliano completerà il reparto formato da Rafael Leão e Brahim Diaz alle spalle di Olivier Giroud. A centrocampo non si toccano Krunic-Tonali. Dietro, Pioli ha pensato di rilanciare Simon Kjaer, ma alla fine sarà Fikayo Tomori ad affiancare Malick Thiaw, il più in forma del reparto arretrato. Sugli esterni spazio a Theo Hernandez e Davide Calabria, con Mike Maignan tra i pali.

Per quanto riguarda la Sampdoria, Dejan Stankovic, è pronto a schierare una squadra con la la difesa a tre composta da Gunter, Nuytinck e Amione, davanti a Ravaglia. Gli esterni Zanoli e Augello, con Winks, Rincon e Djuricic in mezzo al campo. In avanti più Lammers di Quagliarella, insieme a Gabbiadini.

Le formazioni di Milan-Sampdoria

Ecco le formazioni di Milan-Sampdoria:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Messias, Brahim Diaz, Rafael Leao; Giroud.

Indisponibili: Bennacer, Ibrahimovic, Origi, Rebic, Vranckx

Squalificati: –

Diffidati: Kjaer, Pobega, Rebic, Kalulu.

SAMPDORIA (3-5-2): Ravaglia; Gunter, Nuytinck, Amione; Zanoli, Winks, Rincon, Djuricic, Augello; Gabbiadini, Quagliarella. All.: Dejan Stankovic.

Ballottaggi: nessuno

Indisponibili: Audero, Conti, Cuisance, Malagrida Pussetto, Sabiri, Yepes

Squalificati: –

Diffidati: Amione, Djuricic, Gunter, Leris, Murillo

Serie A, Inter-Milan: dove vederla in tv

Il match tra Milan e Sampdoria, valevole per la 36a giornata di Serie A, che avrà inizio alle ore 20.45 di sabato 20 maggio, allo stadio San Siro, sarà trasmessa in diretta sia su Dazn e su Sky Sport. Sarà possibile seguirla, inoltre, sulle piattaforme di SkyGo e di Now

Il calendario di Milan e Sampdoria

Ultime tre partite per il Milan così come per la Sampdoria. Dopo quella di San Siro, i rossoneri giocherà il prossimo 28 maggio a Torino contro la Juventus. Il 4 giugno, invece, si chiuderà la stagione con il Verona. I blucerchiati prima di abbandonare la Serie A giocherà contro il Sassuolo (venerdì alle 20.45) e poi con il Napoli.