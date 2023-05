PAGELLE E TABELLINO MILAN-SAMPDORIA 5-1 | Diaz illumina, Leao e Giroud decisivi

Pagelle e tabellino del match di San Siro, valido per la 36esima giornata del campionato di Serie A 2022/23, tra i rossoneri e i blucerchiati

Ecco i voti:

MILAN

Maignan 6 – Nel corso del primo tempo dà un pallone con i giri contati a Leao ed è l’unica occasione con cui si mette in mostra. Non è chiamato a parate decisive, non può nulla sul gol di Quagliarella.

Calabria 6 – Nessun problema per il capitano rossonero dietro, ma in avanti si fa vedere poco e per come è andata la partita avrebbe potuto fare di più.

Thiaw 6,5 – Un’altra ottima partita per il centrale tedesco, mai in difficoltà con gli attaccanti blucerchiati. Sfiora il gol di testa, ma Ravaglia è attento.

Tomori 6 – Partita ordinata per l’inglese, senza sbavature. Dall’80’ Kjaer s.v.

Hernández 5,5 – Si perde troppo facilmente Zanoli, in occasione del gol di Quagliarella. Non è certo nella sua serata migliore. Dall’80’ Ballo-Toure s.v.

Tonali 7 – Ci mette la solita grinta, inseguendo tutti gli avversari. Si prende meritatamente gli applausi del pubblico al momento della sostituzione. E’ suo l’assist per Brahim Diaz. Dall’80 Pobega s.v.

Krunic 6 – Si limita a fare il compitino e a smistare palloni ai compagni più vicini, ma è prezioso in fase difensiva, trovandosi sempre nel posto giusto.

Messias 5,5 – Anche in una serata relativamente facile per gli attaccanti rossoneri, il brasiliano fatica a rendersi pericoloso. Sono diverse, inoltre, le scelte sbagliate. Dal 59′ Saelemaekers 6 – E’ vivace e cerca di mettersi in mostra fino alla fine.

Diaz 7,5 – Una partita complessa per il numero dieci rossonero, al quale gli viene concessa troppa libertà e così sforna due pregevoli assist. Ha colpe in occasione della rete di Quagliarella ed è inspiegabile l’errore quando Ravaglia gli consegna il pallone. Tutto questo nel corso del primo tempo. Nella ripresa, poi, continua ad essere al centro della manovra rossonera, con ottime giocate e trova il gol del poker a porta vuota dopo una grande azione. Dal 70′ De Ketelaere 5,5 – I compagni provano a farlo segnare, ma la testa non è libera.

Leao 7,5 – Sblocca la partita con un’accelerata delle sue. Sulla fascia, quasi mai raddoppiato dai blucerchiati, fa quello che vuole.

Giroud 8 – Ritrova il gol e il primo lo fa di testa, anticipando i centrali blucerchiati. Dal dischetto, poi, è freddo a spiazzare Ravaglia. Ha almeno un altro paio di occasione per migliorare il bottino ma il portiere doriano è sempre attento. La tripletta, però, arriva ugualmente al 70′: stavolta fa valere il fisico, vincendo il duello di forza, con Nuytinck.

All. Pioli 7,5 – Una goleada è ciò che serviva a questo Milan per provare a dimenticare l’eliminazione in Champions League e riprendere la corsa al quarto posto. Ritrova inoltre i gol degli attaccanti e non è certo poco.

SAMPDORIA

Ravaglia 6 – Un paio di interventi importanti su Thiaw e Giroud, ma si dimostra poco preciso con i piedi. Sui gol non sembra avere particolari colpe.

Zanoli 5 – Fa una fatica inumana in difesa. Non riesce mai a contenere Leao, che fa davvero quello che vuole. Il super assist per il gol di Quagliarella non basta per fargli strappare la sufficienza

Günte 3,5 – E’ un disastro totale. Si perde Leao nel primo gol, anche se non è il principale responsabile. Continua a sbagliare perdendosi la marcatura su Giroud e causa il rigore

Nuytinck 4 – Affonda come tutta la retroguardia blucerchiata, perde il duello fisico con Giroud, in occasione del quinto gol. Dal 70′ Amione s.v.

Augello 5 – Partita complicata anche per il terzino mancino di Stankovic, anche se non ha evidenti responsabilità sulle reti prese.

Đuricic 4,5 – E’ tra i calciatori di maggiore qualità della Sampdoria, ma non si vede. Non riesce mai ad entrare nel vivo dell’azione blucerchiata.

Winks 4,5 – Non dà una mano all squadra come dovrebbe e fatica terribilmente con Brahim Diaz. In mezzo al campo si aprono delle vere e proprie voragini

Rincon 4,5 – La grinta per cui è famoso stasera non ce la fa vedere. Non finisce sul taccuino dei cattivi ed è un evento davvero raro, ma fa capire

Leris 5,5 – E’ tra i pochi blucerchiati a provarci, creando qualche problema a Theo Hernandez. Ha pure una buona occasione ma non riesce a prendere la porta

Gabbiadini 5 – Si fa vedere solo per un tiro con il suo sinistro, ma il calcio è debole e trova un attento Maignan. Dal 70′ Lammers s.v.

Quagliarella 7 – Vede San Siro e segna. Il numero 27 continua ad essere una garanzia sotto porta, anche se l’età avanza inesorabilmente. Dal 70′ Oikonomou s.v.

All. Stankovic 4 – Poca grinta per la sua squadra, che trova il gol solo grazie a due giocate dei singoli, Zanoli e Quagliarella. Difficile però chiedergli di più vista la situazione fuori dal campo.

TABELLINO

MILAN-SAMPDORIA 5-1

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Hernández; Tonali, Krunić; Messias, Díaz, Leão; Giroud. A disp.: Mirante, Tătăruşanu; Ballo-Touré, Gabbia, Kalulu, Kjær; Adli, Bakayoko, Pobega, Saelemaekers; De Ketelaere. All.: Pioli.

SAMPDORIA (4-4-2): Ravaglia; Zanoli, Günter, Nuytinck, Augello; Đuričić, Winks, Rincón, Léris; Gabbiadini, Quagliarella. A disp.: Tantalocchi, Turk; Amione, Murillo, Murru, Oikonomou; İlkhan, Paoletti, Segovia; De Luca, Jesé, Lammers. All.: Stanković.

Arbitro: Fourneau di Roma 1.

GOL: 9′ Leao (M), 20′ Quagliarella (S), 23′, 28′ e 68′ Giroud (M), 63′ Brahim Diaz

AMMONITI: 27′ Gunter (S), 30′ Zanoli (S)

ESPULSIONI: