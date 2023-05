HIGHLIGHTS | Spettacolo Milan: Giroud e compagni tornano a vincere

Il Milan reagisce dopo l’eliminazione dalla Champions e travolge la Sampdoria: i rossoneri tornano al successo dopo tre sconfitte di fila tra coppa e campionato

Torna il sorriso in casa Milan: cinque i gol rifilati alla Sampdoria nella terza sfida del sabato della trentaseiesima giornata del campionato di Serie A.

Una vittoria netta, senza discussioni, quella che il Milan ha ottenuto a San Siro davanti al proprio pubblico contro una Sampdoria che ha comunque stretto i denti fin quando ha potuto. Ai rossoneri sono bastati nove minuti per sbloccare il risultato con Rafael Leao, bravo a battere Ravaglia su assist delizioso di Brahim Diaz. La Sampdoria non vuole essere vittima sacrificale e al 20′ fa tremare San Siro: grande giocata di Zanoli sulla sinistra saltando Diaz e Theo Hernandez prima del traversone per Quagliarella che va a segno per la diciottesima stagione consecutiva in Serie A.

Un pareggio che dura pochi minuti: al 24′ è ancora Brahim Diaz a inventare per Giroud che di testa infila la sfera alle spalle di Ravaglia. Altri tre minuti e l’arbitro concede un calcio di rigore al Milan per un fallo di Gunter ai danni di Leao: dal dischetto va Giroud che non sbaglia, siglando la sua personale doppietta. Nella ripresa il registro è lo stesso: il Milan spinge, crea tanto, e al 64′ va ancora in gol con Brahim Diaz, bravo a farsi trovare pronto sul suggerimento di Tonali dopo un’azione da manuale del calcio costruita dalla squadra di Pioli.

Il Milan ha ancora fame e lo dimostra il modo in cui Giroud trova la tripletta: questa volta a crossare è Leao per il francese che imbastisce un duello tutto fisico con Nuytinck, riuscendo a stoppare e poi a toccare col mancino, infilando alle spalle di un Ravaglia fuori tempo.

Milan-Sampdoria: highlights, tabellino e classifica

MILAN-SAMPDORIA 5-1

9′ Leao (M), 20′ Quagliarella (S), 23′, 29′ rig. e 68′ Giroud (M), 63′ Brahim Diaz (M)

La classifica: Napoli punti 83, Juventus 69, Inter 66, Lazio 65, Milan* 64, Atalanta* 61, Roma 59, Monza* 52, Bologna* 50, Fiorentina e Torino 49, Udinese 46, Sassuolo* 44, Empoli 39, Salernitana 38, Lecce 32, Verona* e Spezia 30, Cremonese* 24, Sampdoria* 18.

*una partita in più

Di seguito gli highlights della partita