“E’ la nostra volontà”: Pioli rivela un obiettivo di mercato

Il Milan riparte dopo il derby vincendo contro la Sampdoria: le parole di Stefano Pioli dopo il match di San Siro

Il Milan riparte con una cinquina alla Sampdoria. Ormai messa da parte la delusione Champions, i rossoneri provano a finire al meglio il campionato, andando a caccia di un posto tra le prime quattro.

Dopo il match, Stefano Pioli a ‘DAZN’ ha affermato: “Martedì abbiamo subito una delusione che ci ha colpito in profondità, ho detto alla squadra avevamo la possibilità di rimetterci in gioco. Abbiamo affrontato una squadra in difficoltà, ma lo abbiamo fatto bene. Abbiamo vinto una partita che ci consente di preparare al meglio la sfida con la Juventus”.

DE KETELAERE – “Secondo me è cresciuto per quel che vedo in allenamento. Forse ha avuto più occasioni all’inizio di giocare, quando non era così pronto, adesso che sta meglio sta avendo meno spazio. Quest’anno gli servirà per avere prestazioni diverse. Non cambia la nostra opinione di lui: ha grandi potenzialità”.

VOTO A STAGIONE CON LA CHAMPIONS – “Bisogna essere obiettivi. Abbiamo fatto una grandissima Champions e un campionato fino ad oggi al di sotto delle nostre potenzialità, ma se riuscissimo ad entrare in Champions sarebbe una stagione positiva. Con o senza Juve non cambierebbe. Noi dobbiamo pensare a vincere le prossime due partite, magari qualcuno davanti può perdere punti. Ora siamo quinti, vogliamo arrivare quarti: non so se ci riusciremo”.

Milan-Sampdoria, Pioli: “Difficile tornare a Milanello”

DIFFICOLTA’ POST DERBY – “E’ stato difficile tornare a Milanello, allenarsi con lo spirito giusto. Arrivare in finale per una squadra così giovane sarebbe stata una cosa straordinaria. Se avremmo perso con Real o City ci avrebbero aspettato fuori allo stadio per applaudirci, con il derby è diverso”.

BRAHIM DIAZ – “Ha caratteristiche particolari, è un giocatore che ti può rompere le marcature, ti può strappare. E’ un calciatore ancora in crescita, la volontà è di tenerlo, ma non sono io che faccio mercato. Pensiamo al finale di campionato, poi ci sarà tutto il tempo di rinforzare la squadra”.