Dirigenti della Fiorentina, l’organigramma completo della società viola

Rocco Commisso si è affiancato a persone fidate in questi anni a Firenze. Da Joe Barone a Daniele Pradè non mancano le figure di spicco.

Un grande Presidente come Rocco Commisso sa perfettamente che per poter creare una società forte ha bisogno di avere accanto a sé delle persone preparate.

L’imprenditore dunque ha costruito una rete di collaboratori di primo piano, da Joe Barone passando per Daniele Pradè. Dunque vediamo chi sono gli uomini che stanno facendo grande la Fiorentina.

Rocco Commisso, Presidente della Fiorentina

Il Presidente e proprietario della Fiorentina è l’italoamericano Rocco Commisso. Partito dalla sua Calabria, più precisamente da Marina di Gioiosa Ionica, nel 1961 quando aveva solamente 12 anni, ha saputo diventare uno dei più grandi imprenditori statunitensi.

Dopo la laurea alla Columbia Business School ha svolto diversi ruoli in ambito finanziario. Dalla direzione dei prestiti della Royal Bank of Canada fino al ruolo di vicepresidente esecutivo della Cablevision prima della svolta nel 1995.

La fondazione di Mediacom lo ha portato ufficialmente nel mondo dell’imprenditoria delle telecomunicazioni e oggi gestisce la quinta società più importante in questo campo negli Stati Uniti. Il suo patrimonio supera ampiamente i 6 miliardi di Euro.

Joe Barone, direttore generale Fiorentina

Lo storico braccio destro di Rocco Commisso è Joe Barone, anch’egli italoamericano, anche se le sue radici sono siciliane. Nell’isola ci visse per otto anni, a Pozzallo in provincia di Ragusa, prima di passare a Brooklyn.

Per tanti anni anche lui ha lavorato in banca, ma la svolta è giunta con il suo inserimento nella Mediacom. Da allora Barone ha lavorato sempre a stretto contatto con Commisso, tanto da diventare vicepresidente dei New York Cosmos nel 2017.

Non appena si è presentata l’occasione, Barone non ha potuto dire di no a Commisso per ricoprire il ruolo di direttore generale della Fiorentina. La sua mansione principale è legata alla costruzione del Viola Park, quello che in futuro sarà il nuovo centro sportivo dei viola.

Daniele Pradè, direttore sportivo Fiorentina

Chi conosce molto bene il mondo del calcio italiano del nuovo Millennio è invece il direttore sportivo della squadra, ovvero Daniele Pradè. Un grande dirigente che ha sempre potuto lavorare in Serie A fin dal 2000, quando entrò nella Roma di Franco Sensi.

La sua grande conoscenza del calcio lo ha portato nel 2004 a essere promosso come direttore sportivo dei giallorossi e da allora ha sempre svolto questo ruolo. A Firenze c’era già stato nel 2012, ma dopo quattro anni ha sbattuto la porta dando le dimissioni per dei dissapori con la famiglia Della Valle.

Due anni alla Sampdoria e uno all’Udinese, prima dell’approdo di Commisso alla Fiorentina che ha pensato immediatamente a lui. Dal 2019 è tornato a ricoprire questa carica nella viola e le dimissioni sono ormai un lontano ricordo.

Nicolas Burdisso, direttore tecnico della Fiorentina

Grande difensore che in Italia si è fatto apprezzare con le maglie di Inter, Roma, Genoa e Torino. Nicolas Burdisso ha sempre avuto la stoffa del leader e del condottiero, per questo tutti lo vedevano già come allenatore.

L’argentino ha stupito tutti e fin da subito ha deciso di dedicarsi al ruolo di dirigente e nel 2019 fu il direttore sportivo del suo primo grande amore: il Boca Juniors. Non andò tutto bene dalle parti della Bombonera, ma nel luglio del 2021 Commisso vide in lui l’uomo giusto per diventare il nuovo direttore tecnico dei viola.

Chi è il direttore del comitato direttivo?

Il ruolo del comitato direttivo è quello di organizzare le riunioni del Consiglio generale. Un lavoro molto delicato, dato che deve consultare le varie analisi e proposte che vengono portate avanti dai membri.

Alla Fiorentina questo ruolo viene svolto abilmente dal gennaio 2015 da Elena Covelli. Si tratta di una delle pochissime conferme di Commisso rispetto alla precedente gestione Della Valle, il che dimostra l’assoluta bontà della donna che dal 2007 al 2014 era General Counsel del gruppo Tod’s S.p.A.

Chi è il Team Manager della Fiorentina?

Tanta gavetta e alla fine per Simone Ottaviani è giunto il grande riconoscimento. Nato a Foligno ebbe modo di crescere proprio nella squadra della sua città, prima di passare alla più nota Perugia. Con il Grifone conobbe così il grande calcio e riuscì a entrare nella dirigenza della Fiorentina.

Con l’arrivo di Commisso il ruolo di Team Manager venne affidato ad Alberto Marangon, ma nel 2020 le strade si separarono. Vennero fatti diversi nomi in quei giorni, ma la società decise di promuovere un nome già presente nell’organigramma e Ottaviani dal 2020 è Team manager.

Quanto guadagna un dirigente della Fiorentina?

Gli affari è giusto che vengano curati e controllati solo dai diretti interessati e Franco Commisso lo sa davvero bene. Da quando è arrivato alla Fiorentina è stato impossibile scoprire i guadagni dei suoi dirigenti.

Mediamente un dirigente di una squadra di livello internazionale come la Fiorentina percepisce uno stipendio tra i 300 mila e il milione di Euro.

Come contattare la dirigenza?

Per poter entrare in contatto con la Fiorentina e con la sua dirigenza, il modo migliore è chiamare direttamente al numero 055.503011. Questo risulta essere il metodo più veloce, in caso contrario si può fare anche riferimento alla mail fiorentinapoint@acffiorentina.it.