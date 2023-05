DIRETTA Serie A, Cremonese-Bologna: formazioni Ufficiali! LIVE

Calciomercato.it vi offre il match dello ‘Zini’ tra la Cremonese di Ballardini e il Bologna di Thiago Motta in tempo reale

Il Bologna è di scena sul campo della Cremonese nel primo anticipo del sabato valido per la 36esima giornata del campionato di Serie A, terzultimo turno del girone di ritorno. Una sfida delicata che mette in palio tre punti fondamentali che sarà diretta dall’arbitro Valeri di Roma 2.

Reduci dalla sconfitta contro la Juventus, i grigiorossi di Davide Ballardini sono alla loro ultima spiaggia: è necessario vincere per tenere vive le speranze di salvezza perché in caso di ulteriore ko e di un risultato positivo di Verona e Spezia, la retrocessione in Serie B sarebbe aritmetica. I rossoblu di Thiago Motta, che invece vengono da due pareggi di fila contro Sassuolo e Roma, vanno a caccia di un successo che manca dall’8 aprile contro l’Atalanta per provare a finire nella parte sinistra della classifica. La partita sarà trasmessa in tv, su smartphone e tablet in esclusiva sulla app di Dazn. All’andata il match finì con un pareggio per 1-1 grazie al rigore di Okereke e all’autogol di Chiriches. Calciomercato.it vi offre la sfida dello ‘Zini’ tra Cremonese e Bologna in tempo reale.

Formazioni Ufficiali Cremonese-Bologna

CREMONESE (4-3-1-2): Carnesecchi; Sernicola, Chiriches, Vasquez, Valeri; Pickel, Castagnetti, Meite; Galdames; Okereke, Tsadjout. All. Ballardini

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Posch, Bonifazi, Lucumi, Cambiaso; Ferguson, Schouten, Dominguez; Orsolini, Arnautovic, Barrow. All. Thiago Motta

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 83, Juventus 69, Inter 66, Lazio 65, Milan 61, Roma 59, Atalanta 58, Monza* 52, Fiorentina e Torino 49, Bologna 47, Udinese 46, Sassuolo* 44, Empoli 39, Salernitana 38, Lecce 32, Verona e Spezia 30, Cremonese 24, Sampdoria 18.