Cosa significa Juventus? Ecco cosa vuol dire il nome il latino

Andiamo a scoprire il significato della parola Juventus, il club con più titoli in Italia; la risposta vi potrebbe sorprendere.

La Juventus è la squadra più titolata d’Italia e ha una storia decisamente importante a livelli di trofei.

Parliamo di un club molto importante sia per la Serie A ma anche a livello internazionale nonostante, nelle ultime stagioni, le cose in Champions non siano andate secondo le previsioni.

Quando uno pensa alla Juventus la prima cosa che viene in mente è, inevitabilmente, la vittoria; i bianconeri sono un club con un DNA assolutamente vincente.

Per questa squadra vincere è l’unica cosa che conta e la squadra, ogni stagione, compete per ottenere il massimo in ogni competizione. Anche per questo le ultime annate della Juventus hanno lasciato non poca delusione tra i tifosi bianconeri.

Abbiamo detto di come Juventus sia associata alla vittoria e non potrebbe essere altrimenti visto lo straordinario palmares del club bianconero.

In realtà, però, Juventus non vuol dire vittoria ma significa altro. Andiamo a scoprire il significato del nome di una delle squadre più importanti a livello mondiale.

Significato Juventus in latino

Cosa vuol dire Juventus? Il nome della squadra più titolata d’Italia significa gioventù ma andiamo con ordine.

Il nome, infatti, viene direttamente dal latino “iuventus” che appunto vuol dire gioventù; con il tempo la “I” è stata sostituita dalla “J” ma, se ci pensiamo bene” è uso corrente definire la “J” come una sorta di “I” lunga.

Il significato del nome, però, non si ferma qui; perché gioventù? La risposta arriva direttamente dalla storia del club bianconero dal momento che la Juventus venne fondata nel 1987 da un gruppo di studenti del liceo che rappresentavano, appunto, la giovinezza.

Svelato, dunque, il significato di Juventus, la squadra più titolata d’Italia che vuole tornare a dominare la Serie A a partire dalla prossima stagione.