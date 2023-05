Tegola pesante: stagione finita per il bomber nerazzurro

Brutte notizie sul fronte infortuni: il bomber nerazzurro va ko, per lui la stagione è già finita, i tempi di recupero

Non lascia speranze la diagnosi arrivata dopo gli accertamenti di quest’oggi: la stagione per il bomber nerazzurro è già finita. Mentre la squadra si appresta a vivere match decisivi, l’attaccante è costretto ad alzare bandiera bianca.

Lesione della giunzione muscolo-tendinea distale del gemello mediale della gamba destra: questa la diagnosi emersa dopo gli esami diagnostici a cui si è sottoposto Duvan Zapata. L’attaccante colombiano dell’Atalanta aveva accusato un problema muscolare nei giorni scorsi e quest’oggi ha svolto gli accertamenti di rito, il cui esito è stato peggiore del previsto.

La lesione, infatti, lo costringerà al box per alcune settimane, decretando in pratica la fine della sua stagione agonistica. Non ci sarà Zapata per la sfida di domani contro il Verona, ma soprattutto sarà costretto a saltare il big match della prossima settimana contro l’Inter. La formazione di Gasperini è ancora potenzialmente in lotta per la Champions, con i tre punti di distacco dal Milan, quinto, e la possibilità di una nuova pesante penalizzazione alla Juventus.

Atalanta, Zapata salta il finale di stagione

La lesione alla giunzione muscolo-tendinea distale del gemello mediale della gamba destra toglie a Gasperini una risorsa importante per questo finale di stagione.

I bergamaschi possono ritornare in Europa dopo un anno di assenza, ma devono rilanciarsi dopo gli ultimi deludenti risultati. Due sconfitte consecutive che hanno compromesso il cammino della Dea che ha ancora la possibilità però di agguantare una delle posizioni utili per partecipare alle prossime coppe europee. Lo dovrà fare senza Zapata che ha chiuso in anticipo la sua stagione. Per lui niente Verona, niente Inter e forfait anche per l’ultima di campionato contro il Monza.